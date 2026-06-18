Irmã de Cristiano Ronaldo curte postagem criticando jogador de Portugal

Ler Resumo





Portugal empata em 1 a 1 com a RD Congo e a irmã de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, gera polêmica ao curtir uma crítica a Bruno Fernandes nas redes sociais. A postagem, que chamava o meio-campista de “pipoqueiro”, repercutiu na imprensa portuguesa, acirrando o debate sobre a atuação da seleção.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Apesar do elenco estrelado, Portugal ficou apenas no empate em 1 a 1 com a RD do Congo nesta quarta, 17. Nas redes sociais, chamou a atenção que a irmã de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, curtiu uma publicação criticando um companheiro de equipe do irmão.

A postagem do perfil brasileiro sobre conteúdo de futebol critica a atuação de Bruno Fernandes, meio-campista da seleção portuguesa, o chama de “pipoqueiro” e o compara com o brasileiro Raphinha.

“Bruno Fernandes com a camisa da seleção parece outro jogador… Na hora que Portugal mais precisa de um líder, some do jogo e deixa a responsabilidade nas costas dos outros. Muito talento, muita mídia, mas cadê a decisão nos momentos grandes? A torcida espera um craque que apareça quando a pressão aumenta, não alguém que desapareça quando o jogo aperta”, diz a legenda.

Continua após a publicidade

Entre as pessoas que curtiram o post está Kátia, influenciadora digital que mora no Brasil, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

O jornal português A Bola repercutiu que escreveu: “Kátia Aveiro concorda com as críticas ao meio-campista do Manchester United”

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Com o empate, Portugal e RD Congo conquistaram um ponto. No mesmo grupo, a Colômbia é líder após vitória por 3 a 1 contra o Uzbequistão, lanterna do grupo.