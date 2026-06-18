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Irmã de Cristiano Ronaldo curte postagem criticando jogador de Portugal

Kátia Aveiro gostou de publicação chamando companheiro de CR7 de "pipoqueiro" após empate em 1 a 1 com a RD do Congo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 12h52
Katia Aveiro, com blusa vinho transparente e colar prateado, sorri ao lado de Cristiano Ronaldo, que veste camiseta branca com faixa verde e vermelha, e relógio dourado. Ambos sorriem para a câmera, com paisagem urbana ao fundo
Kátia Aveiro e Cristiano Ronaldo (//Reprodução)
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Irmã de Cristiano Ronaldo curte postagem criticando jogador de Portugal Priorize VEJA no Google

Apesar do elenco estrelado, Portugal ficou apenas no empate em 1 a 1 com a RD do Congo nesta quarta, 17. Nas redes sociais, chamou a atenção que a irmã de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, curtiu uma publicação criticando um companheiro de equipe do irmão.

A postagem do perfil brasileiro sobre conteúdo de futebol critica a atuação de Bruno Fernandes, meio-campista da seleção portuguesa, o chama de “pipoqueiro” e o compara com o brasileiro Raphinha.

Jogador Bruno Fernandes, com barba e cabelo escuro, vestindo a camisa vermelha da seleção portuguesa de futebol, com o número 8 em branco e o escudo da federação no peito, em um campo de futebol
Post de crítica a Bruno Fernandes, jogador de Portugal (nacanela_f.c.7/Reprodução)

“Bruno Fernandes com a camisa da seleção parece outro jogador… Na hora que Portugal mais precisa de um líder, some do jogo e deixa a responsabilidade nas costas dos outros. Muito talento, muita mídia, mas cadê a decisão nos momentos grandes? A torcida espera um craque que apareça quando a pressão aumenta, não alguém que desapareça quando o jogo aperta”, diz a legenda.

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Entre as pessoas que curtiram o post está Kátia, influenciadora digital que mora no Brasil, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

O jornal português A Bola repercutiu que escreveu: “Kátia Aveiro concorda com as críticas ao meio-campista do Manchester United”

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Página do portal A BOLA com a manchete Irmã de Ronaldo gosta de publicação a criticar Bruno Fernandes, sobre Kátia Aveiro concordando com críticas ao médio do Manchester United. Abaixo, texto sobre as críticas à Seleção de Portugal após o empate com a RD Congo no Mundial 2026, mencionando Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes
Jornal A Bola noticiou que Kátia Aveiro curtiu crítica a Bruno Fernandes (A Bola/Reprodução)

 

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Com o empate, Portugal e RD Congo conquistaram um ponto. No mesmo grupo, a Colômbia é líder após vitória por 3 a 1 contra o Uzbequistão, lanterna do grupo.

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Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo
Seleção de Futebol de Portugal
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