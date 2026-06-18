Irmã de Cristiano Ronaldo curte postagem criticando jogador de Portugal
Kátia Aveiro gostou de publicação chamando companheiro de CR7 de "pipoqueiro" após empate em 1 a 1 com a RD do Congo
Apesar do elenco estrelado, Portugal ficou apenas no empate em 1 a 1 com a RD do Congo nesta quarta, 17. Nas redes sociais, chamou a atenção que a irmã de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, curtiu uma publicação criticando um companheiro de equipe do irmão.
A postagem do perfil brasileiro sobre conteúdo de futebol critica a atuação de Bruno Fernandes, meio-campista da seleção portuguesa, o chama de “pipoqueiro” e o compara com o brasileiro Raphinha.
“Bruno Fernandes com a camisa da seleção parece outro jogador… Na hora que Portugal mais precisa de um líder, some do jogo e deixa a responsabilidade nas costas dos outros. Muito talento, muita mídia, mas cadê a decisão nos momentos grandes? A torcida espera um craque que apareça quando a pressão aumenta, não alguém que desapareça quando o jogo aperta”, diz a legenda.
Entre as pessoas que curtiram o post está Kátia, influenciadora digital que mora no Brasil, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.
O jornal português A Bola repercutiu que escreveu: “Kátia Aveiro concorda com as críticas ao meio-campista do Manchester United”
Com o empate, Portugal e RD Congo conquistaram um ponto. No mesmo grupo, a Colômbia é líder após vitória por 3 a 1 contra o Uzbequistão, lanterna do grupo.