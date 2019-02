Irmã caçula de Radwanska vence Bartoli em Bruxelas

A irmã mais nova de Agnieszka Radwanska, Urszula, surpreendeu a francesa Marion Bartoli, nesta quarta-feira, pelo WTA de Bruxelas, na Bélgica. A polonesa precisou de apenas dois sets para derrotar a número oito do mundo, com parciais de 6/4 e 6/2.

A representante da França no top dez da WTA não passa por uma boa fase em torneios no saibro, mas precisa se recuperar para o tradicional torneio parisiense de Roland Garros, onde defenderá os pontos da semifinal.

‘Claro que Marion é uma ótima jogadora, mas eu estava concentrada no meu jogo. O público estava muito bom e me senti em casa. As quadras são legais e as coisas têm dado certo’, comemorou Urszula. A próxima adversária da polonesa será a sueca Sofia Arvidsson. ‘Vou tentar continuar dando meu melhor no próximo jogo’, planejou.

A eslovaca Dominika Cibulkova passou com tranquilidade pela belga Yanina Wickmayer, com parciais de 6/3 e 6/4. No segundo set, a número 16 do mundo foi responsável por uma grande virada, depois de estar perdendo por 4/1.

A estoniana Kaia Kanepi venceu a sérvia vinda do quali Bojana Jovanovski, com um duplo 6/2 nas parciais, e enfrenta a búlgara Tsvetana Pironkova.