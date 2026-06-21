Iranianos protestam contra regime dos aiatolás na porta de estádio nos EUA

Cerca de 50 iranianos protestaram contra o regime dos aiatolás neste domingo, 21, na porta do estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A seleção do Irã joga contra a Bélgica, às 16h, pela segunda rodada da Copa do Mundo.

Os manifestantes carregam a bandeira pré-revolucionária, com o leão e o sol, além da “Make Iran Great Again” – em alusão ao slogan do presidente americano Donald Trump. Los Angeles tem a maior comunidade de iranianos e descendentes fora do Irã, com cerca de 500 mil pessoas.

“Estamos aqui para protestar contra o regime no Irã e mostrar para o mundo o que está acontecendo lá. Estão matando crianças e jovens, estão acabando com o país. Atacando a sociedade, governando apenas para eles mesmos e atirando no povo que luta por dias melhores”, disseram os protestantes sem se identificarem, pois temem represálias contra familiares que estão no Irã.

Eles também afirmaram que não irão entrar no estádio, pois não querem dar dinheiro para a Fifa – que segundo eles está do lado dos aiatolás, assim como a própria seleção que também seria uma representação do regime, já que só permanecem jogadores que se omitem ou concordam.

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