Irã x Nova Zelândia na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Irã e Nova Zelândia se enfrentam nesta segunda, 15, às 22h (horário de Brasília), pela Copa do Mundo 2026. Entenda o histórico de cada seleção, os desafios do Irã com o visto para os EUA e onde assistir à partida exclusiva pela CazéTV, além das prováveis escalações para o jogo em Los Angeles.

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Irã e Nova Zelândia se enfrentam nesta segunda, 15, às 22h (horário de Brasília), pela Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida é válida pelo Grupo G, que conta ainda com Bélgica e Egito.

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O Irã foi uma das primeiras seleções a garantirem a vaga, ainda em março de 2025, mas a participação só foi confirmada pouco antes da Copa, em razão da guerra com os Estados Unidos. A seleção iraniana chega em 2026 à sua sétima Copa do Mundo. Antes desta edição, disputou os Mundiais de 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 e 2022. O Irã nunca avançou ao mata-mata.

Alguns integrantes da delegação do Irã tiveram problemas com o visto para entrar nos Estados Unidos e a seleção teve que realizar toda a preparação no México. Os jogadores iranianos só tiveram autorização para entrar em solo norte-americano um dia antes de suas partidas e precisarão retornar ao México logo após os jogos.

Do outro lado, a Nova Zelândia vai disputar a sua terceira Copa do Mundo. As participações anteriores foram em 1982 e em 2010. A Nova Zelândia nunca passou da fase de grupos. Em 2010, os All Whites terminaram invictos, com três empates, mas ainda assim foram eliminados na primeira fase. Dos últimos 12 amistosos disputados, a seleção da Oceania só venceu 2.

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Como assistir ao jogo entre Irã e Nova Zelândia hoje?

Irã e Nova Zelândia vão se enfrentar nesta segunda, 15, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Irã: Beiranvand; Rezaeian, Hardani, Kanani, Khalilzadeh e Mohammadi; Ghoddos, Ezatolahi e Mohebi; Moghanlou e Taremi. Técnico: Amir Ghalenoei.

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Nova Zelândia: Crocombe; Payne, Surman, Boxall e Cacace; Stamenic, Bell, Just, Singh e Garbett; Wood. Técnico: Darren Bazeley.

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Odds para Irã x Nova Zelândia:

Resultado final

Betano: Irã (1.85) – Empate (3.45) – Nova Zelândia (4.55)

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Bet365: Irã (1.75) – Empate (3.50) – Nova Zelândia (4.75)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (México);

César Arturo Ramos Palazuelos (México); Assistentes: Alberto Morín (México) e Marco Bisguerra (México);

Alberto Morín (México) e Marco Bisguerra (México); Quarto árbitro: Yusuke Araki (Japão);

Yusuke Araki (Japão); VAR: Erick Miranda (México);

Erick Miranda (México); AVAR: Fedayi San (Suíça).