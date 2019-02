Ipatinga contrata dois reforços para deixar a lanterna da Série B

Amargando a lanterna e sem vencer desde a 3rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ipatinga reforçou seu elenco. O zagueiro Thiago Matias e o atacante Bachin foram anunciados pela diretoria para a sequência da competição.

A expectativa da comissão técnica é contar com os contratados no duelo contra o São Caetano, no próximo final de semana. Os dois jogadores, contratados por empréstimo, já realizam trabalhos físicos durante os treinamentos do Tigre.

Thiago Matias tem 29 anos e foi contratado junto ao Itumbiara-GO. Depois de surgir para o futebol no Palmeiras em 2001, o zagueiro passou por Paulista de Jundiaí, Ponte Preta, Santo André, Ceará e Santa Cruz. Em 2009 e 2010, o defensor já havia vestido a camisa do Ipatinga.

Revelado pelo Rio Branco-SP, Bachin atuou por União Barbarense-SP, Guarani, Gama e Atlético Sorocaba. Nas duas últimas temporadas, o jogador de 25 anos defendeu as cores do Brasiliense.