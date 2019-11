Invicta em 2019, Bélgica lidera ranking da Fifa; Brasil segue em 3º

A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 28, a penúltima atualização de 2019 do ranking mundial de seleções. Invicta no ano, com dez vitórias em dez jogos, a Bélgica ampliou sua vantagem para a vice-líder França, campeã da Copa do Mundo de 2018.

A seleção brasileira, apesar dos resultados ruins nos últimos amistosos, conseguiu se manter na terceira colocação, com 1.712 pontos. O time comandado pelo técnico Tite perdeu três pontos em relação à atualização anterior, mas segue com folga para a quarta colocada Inglaterra, que soma 1.661.

A seleção portuguesa foi campeã da Liga das Nações e venceu a Lituânia e Luxemburgo para garantir vaga na Eurocopa de 2020, mas foi ultrapassada no ranking pela Croácia, que subiu para a sexta colocação. A Alemanha, por outro lado, amarga a 15ª posição na lista da Fifa. Os alemães, desde a Copa da Rússia, em 2018, atravessam má fase.

A próxima atualização programada pela Fifa ocorrerá em 19 de dezembro, mas como as principais seleções nacionais só voltarão a campo em março do ano que vem, o top 20 não deve ser alterado e a Bélgica deverá encerrar a temporada de 2019 na liderança.

Confira o ranking de seleções da Fifa:

1.º – Bélgica – 1.765 pontos

2.º – França – 1.733

3.º – Brasil – 1.712

4.º – Inglaterra – 1.661

5.º – Uruguai – 1.645

6.º – Croácia – 1.642

7.º – Portugal – 1.639

8.º – Espanha – 1.636

9.º – Argentina – 1.623

10.º – Colômbia – 1.622

11.º – México – 1.621

12.º – Suíça – 1.608

13.º – Itália – 1.607

14.º – Holanda – 1.604

15.º – Alemanha – 1.602

16.º – Dinamarca – 1.598

17.º – Chile – 1.579

18.º – Suécia – 1.579

19.º – Polônia – 1.559

20.º – Senegal – 1.555

(Com Estadão Conteúdo)