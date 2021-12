Internazionale e Milan anunciam projeto de novo San Siro, em Milão

O Milan e a Internazionale, os dois clubes originários de Milão, na Itália, vão reformar a casa que dividem na cidade há mais de 70 anos. O estádio Giuseppe Meazza, popularmente conhecido como San Siro, como o bairro onde está localizado, vai dar lugar a um complexo esportivo e de lazer. O escritório de arquitetura Populous, com sede nos Estados Unidos, venceu a concorrência com um projeto intitulado “A Catedral”. O anúncio foi feito na terça-feira pela prefeitura.

O desenho da nova arena é inspirado no Duomo e na Galleria Vittorio Emanuele, dois pontos turísticos muito populares do centro de Milão. Nas projeções artísticas, uma galeria de vidro envolve a construção, tornando o interior iluminado naturalmente durante o dia. O novo estádio será neutro em carbono, graças à utilização de materiais inovadores e tecnologias de ponta. A capacidade do novo San Siro será de 65 mil torcedores. O início das obras está previsto para 2023, e a abertura para a temporada de 2006/2007.

O projeto do novo distrito inclui uma área verde de 50 mil metros quadrados e a redução da área construída. O bairro será somente para pedestres, com mais de 110 mil metros quadrados de áreas verdes (40% do total). O estacionamento, que representa 27% da área total nas condições atuais, será movido para o subterrâneo. A maior parte das atividades, esportivas e de lazer, localizadas em ambientes internos e externos, serão gratuitas.

Em quase 40 anos de atividades, o Populous desenvolveu mais de 3.200 projetos com foco no esporte. Entre seus principais trabalhos, estão o Estádio de Wembley, os estádios dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000 e Londres 2012, o Emirates Stadium e Tottenham Hotspur Stadium em Londres, bem como o Yankee Stadium em Nova York, o Groupama Stadium em Lyon e o Estadio da Luz em Lisboa.