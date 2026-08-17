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Internacional x Remo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 17, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 12h30
PORTO ALEGRE, BRAZIL - OCTOBER 04: General view of the Beira-Rio Stadium prior the second leg of the Copa CONMEBOL Libertadores 2023 semi-final between Internacional and Fluminense at Beira-Rio Stadium on October 04, 2023 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Lucas Kloss/Getty Images)
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (Lucas Kloss/Getty Images)
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Internacional x Remo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Internacional e Remo se enfrentam nesta segunda-feira, 17, às 20h (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no encerramento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

O time comandado por Paulo Pezzolano não vence há seis partidas pela competição, período em que sofreu quatro derrotas, e caiu para a 17ª colocação, com 23 pontos, após os resultados do fim de semana. Uma vitória hoje, porém, é suficiente para tirar o Colorado da zona de rebaixamento. Na rodada anterior, a equipe empatou sem gols contra o Palmeiras fora de casa.

Pezzolano terá retornos importantes para tentar dar uma resposta no Beira-Rio.

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Gabriel Mercado, preservado contra o Palmeiras, volta à defesa, enquanto Federico Villagra, recuperado de dores na coxa esquerda, também está novamente à disposição. Alan Patrick permanece como principal responsável pela criação ofensiva. Rochet, Kayky e Victor Gabriel estão entre os desfalques.

O Remo também vive um situação delicada. O clube paraense está um ponto atrás do Internacional e encara a partida como confronto direto pela permanência na Série A. A equipe de Léo Condé vem de empate por 2 a 2 com o Atlético-MG e pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória em Porto Alegre. O treinador não contará com Mayk, lesionado, mas ganhou o retorno de Tchamba e pode promover as estreias do lateral Marlon e do atacante Galeano.

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Onde assistir a partida entre Internacional e Remo?

Internacional e Remo se enfrentam nesta segunda-feira, 17, às 20h (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

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Prováveis escalações:

Internacional: Matheus Cunha; Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Bernabei; Carbonero e Alan Patrick. Técnico: Paulo Pezzolano. 

Remo: Marcelo Rangel; Matheus Alexandre (Marcelinho), Marllon, Tchamba (Matheus Felipe) e Marlon; Zé Welison, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Jajá e Taliari. Técnico: Léo Condé.

ARBITRAGEM

  • Árbitra: Edina Alves Batista (SP);
  • Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO);
  • Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP);
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);
  • AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE).
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