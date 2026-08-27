Internacional x Grêmio na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações
Gre-Nal 453 acontece nesta quinta-feira, 27, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final. Saiba como assistir à transmissão ao vivo do jogo
Internacional e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 20h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Gre-Nal 453 abre a disputa por uma vaga na semifinal, com o confronto de volta marcado para a Arena do Grêmio. Quem avançar enfrentará o vencedor de Cruzeiro x Atlético-MG.
O clássico chega em um momento delicado para os dois clubes. Internacional e Grêmio somam 25 pontos no Campeonato Brasileiro e estão apenas um acima da zona de rebaixamento. O Tricolor aparece em 15º lugar, à frente do rival pelo número de vitórias, enquanto o Colorado tenta reagir depois de empatar sem gols com o Atlético-MG no Beira-Rio. O Grêmio, por sua vez, vem de derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, sofrida nos acréscimos.
O Internacional aposta justamente no clássico como oportunidade de mudar o ambiente da temporada. O time de Paulo Pezzolano chegou às quartas depois de eliminar o Corinthians por 3 a 2 no placar agregado: venceu a ida por 2 a 0 no Beira-Rio e, apesar da derrota por 2 a 1 em São Paulo, confirmou a classificação. Antes, havia passado pelo Athletic Club.
Para o Gre-Nal, Pezzolano terá o retorno de Matheus Bahia, que cumpriu suspensão no Brasileirão e reassume a lateral esquerda. Matheus Cunha, substituído após se chocar com a trave no empate diante do Atlético-MG, está recuperado e deve seguir no gol. Victor Gabriel, suspenso, é desfalque. A tendência é que Alan Patrick permaneça como principal articulador, com Carbonero e Bernabei mais adiantados.
Do outro lado, o Grêmio também encontra na Copa do Brasil uma possibilidade de resposta à má fase no campeonato nacional. A equipe comandada por Luís Castro eliminou o Confiança na quinta fase e o Mirassol nas oitavas, vencendo o último confronto por 2 a 1 no placar agregado.
Luís Castro tem dúvidas para montar a defesa. Gustavo Martins está em fase final de recuperação de um edema muscular, e Kannemann e Wagner Leonardo aparecem como alternativas. No ataque, Carlos Vinícius pode recuperar a condição de titular depois de começar no banco diante do Bragantino, com Braithwaite novamente como concorrente. Nardoni e Dodi estão fora por lesão.
Onde assistir à partida entre Internacional e Grêmio?
Internacional e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 20h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão exclusiva no Brasil pelo Amazon Prime Video.
Prováveis escalações
Internacional: Matheus Cunha; Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero e Bernabei. Técnico: Paulo Pezzolano.
Grêmio: Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Noriega (Danilo Barbosa), Villasanti e Filip Krovinovic; Pavón, Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu. Técnico: Luís Castro.
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
- Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Michael Stanislau (RS);
- Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);
- VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG);
- AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN).