Internacional x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Confronto é válido pela 21ª rodada do campeonato. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Internacional e Flamengo vão se enfrentar nesta quarta-feira, 29, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações opostas na tabela de classificação.
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O Internacional chega para a partida pressionado, ocupando a 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos. A equipe colorada vem de quatro derrotas consecutivas no campeonato e precisa urgentemente de um resultado positivo para se afastar das últimas colocações. Na última rodada, o clube gaúcho perdeu para o Athletico-PR por 2 a 0.
Do outro lado, o Flamengo ocupa a vice-liderança com 38 pontos e perdeu a chance de reduzir ainda mais a distância de seis pontos para o líder Palmeiras na última rodada, quando empatou em 1 a 1 com o São Paulo no Maracanã.
Como assistir ao jogo entre Internacional e Flamengo hoje?
Internacional e Flamengo vão se enfrentar nesta quarta, 29, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida terá transmissão exclusiva do Prime video.
Prováveis escalações:
Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Guillermo Maripán, Gabriel Mercado e Matheus Bahia; Rodrigo Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Bernabéi; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Vitão (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Arrascaeta (Lorran), Pedro e Bruno Henrique. Técnico: Leonardo Jardim.
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP);
- Quarto Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA);
- AVAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP).