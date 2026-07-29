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Esporte

Internacional x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Confronto é válido pela 21ª rodada do campeonato. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 12h00 | Atualizado em 29 jul 2026, 18h41
PORTO ALEGRE, BRAZIL - OCTOBER 04: General view of the Beira-Rio Stadium prior the second leg of the Copa CONMEBOL Libertadores 2023 semi-final between Internacional and Fluminense at Beira-Rio Stadium on October 04, 2023 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Lucas Kloss/Getty Images)
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (Lucas Kloss/Getty Images)
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Internacional e Flamengo vão se enfrentar nesta quarta-feira, 29, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações opostas na tabela de classificação.

+ Jogos de hoje, quarta, 29 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

O Internacional chega para a partida pressionado, ocupando a 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos. A equipe colorada vem de quatro derrotas consecutivas no campeonato e precisa urgentemente de um resultado positivo para se afastar das últimas colocações. Na última rodada, o clube gaúcho perdeu para o Athletico-PR por 2 a 0.

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Do outro lado, o Flamengo ocupa a vice-liderança com 38 pontos e perdeu a chance de reduzir ainda mais a distância de seis pontos para o líder Palmeiras na última rodada, quando empatou em 1 a 1 com o São Paulo no Maracanã.

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Como assistir ao jogo entre Internacional e Flamengo hoje?

Internacional e Flamengo vão se enfrentar nesta quarta, 29, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida terá transmissão exclusiva do Prime video.

Prováveis escalações:

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Guillermo Maripán, Gabriel Mercado e Matheus Bahia; Rodrigo Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Bernabéi; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

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Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Vitão (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Arrascaeta (Lorran), Pedro e Bruno Henrique. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem

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      • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
      • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP);
      • Quarto Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);
      • VAR: Diego Pombo Lopez (BA);
      • AVAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP).
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