Internacional x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





Internacional e Flamengo se enfrentam no Beira-Rio pela 21ª rodada do Brasileirão. O Colorado, na beira do Z-4, busca recuperação contra o Rubro-Negro, vice-líder que mira o topo. Um jogo de extremos e alta tensão. Descubra onde assistir e as escalações prováveis para este confronto crucial.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Internacional e Flamengo vão se enfrentar nesta quarta-feira, 29, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações opostas na tabela de classificação.

+ Jogos de hoje, quarta, 29 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

O Internacional chega para a partida pressionado, ocupando a 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos. A equipe colorada vem de quatro derrotas consecutivas no campeonato e precisa urgentemente de um resultado positivo para se afastar das últimas colocações. Na última rodada, o clube gaúcho perdeu para o Athletico-PR por 2 a 0.

Do outro lado, o Flamengo ocupa a vice-liderança com 38 pontos e perdeu a chance de reduzir ainda mais a distância de seis pontos para o líder Palmeiras na última rodada, quando empatou em 1 a 1 com o São Paulo no Maracanã.

Continua após a publicidade

Futebol: as contratações de peso na temporada

Como assistir ao jogo entre Internacional e Flamengo hoje?

Internacional e Flamengo vão se enfrentar nesta quarta, 29, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida terá transmissão exclusiva do Prime video.

Prováveis escalações:

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Guillermo Maripán, Gabriel Mercado e Matheus Bahia; Rodrigo Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Bernabéi; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

Continua após a publicidade

Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Vitão (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Arrascaeta (Lorran), Pedro e Bruno Henrique. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem

Continua após a publicidade

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

Matheus Delgado Candançan (SP); Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP);

Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP); Quarto Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);

Joao Vitor Gobi (SP); VAR: Diego Pombo Lopez (BA);

Diego Pombo Lopez (BA); AVAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP).