Internacional x Flamengo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Internacional e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira, 30, em um jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19 horas.

O Flamengo está na quarta colocação a 10 pontos do líder Botafogo e sonha com a vitória na partida atrasada para diminuir a distância para 7 pontos e continuar sonhando com o título. O Internacional está logo atrás, em quinto lugar e, caso vença a partida, ultrapassa a equipe carioca, indo a 55 pontos e ficando a 9 do Botafogo.

Caso vença a partida, o Inter vai atingir o seu 12º jogo de invencibilidade no campeonato. Na última partida, o clube gaúcho encarou o Atlético Mineiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte e venceu por 3 a 1. Os gols colorados foram marcados por Alan Patrick, Bernabei e Bruno Tabata. O gol do galo foi marcado por Eduardo Vargas.

O Flamengo também vem de uma contundente vitória no último jogo, o rubro-negro ganhou do Juventude por 4 a 2, no Estádio do Maracanã. Os gols da equipe carioca foram marcados por Michael, Gonzalo Plata, Arrascaeta e Gabriel Barbosa. Os dois gols da equipe gaúcha foram anotados por Gilberto e Edson Carioca.

O Inter deve ter uma mudança em relação ao último jogo, que é a entrada de Bruno Tabata no time titular. Já no rubro-negro, Léo Pereira e Arrascaeta levaram o terceiro cartão amarelo e vão ficar de fora da partida por suspensão.

Como assistir ao jogo entre Internacional e Flamengo?

A partida entre Internacional e Flamengo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Onde será realizada a partida?

O jogo será realizado no Estádio Beira-Rio, às 19 horas.

Prováveis escalações:

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata (Gabriel Carvalho) e Alan Patrick; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.

Flamengo: Rossi (Matheus Cunha); Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan e Alcaraz; Matheus Gonçalves (Plata), Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem:

Ártbitro: Davi de Oliveira Lacerda; Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Douglas Pagung