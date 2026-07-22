Internacional x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Internacional e Cruzeiro se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão no Beira-Rio. Saiba tudo sobre o confronto: prováveis escalações, momento das equipes após a intertemporada, e as expectativas para a partida decisiva. Descubra onde assistir ao jogo e prepare-se para as emoções do Campeonato Brasileiro!

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Internacional e Cruzeiro vão se enfrentar nesta quarta-feira, 22, às 21h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Embora seja o mandante, o Tricolor não poderá utilizar o Morumbis, reservado para uma sequência de shows do cantor britânico Harry Styles.

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A equipe gaúcha disputou três jogos-treino durante a parada para a Copa do Mundo e venceu os três: 1 a 0 contra o Coritiba, 2 a 0 contra o Cerro Largo, do Uruguai, e 4 a 0 contra o Caxias. Antes da intertemporada, o Inter vinha de duas derrotas consecutivas pelo Brasileirão, contra o Vitória e o Red Bull Bragantino.

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A principal missão de Paulo Pezzolano está no ataque. Após a saída de Rafael Borré, artilheiro colorado na temporada, Vitinho aparece como favorito para atuar improvisado na referência ofensiva, embora Alerrandro também dispute a posição. Contratado recentemente e regularizado, o zagueiro chileno Guillermo Maripán deverá começar no banco.

Do outro lado, a equipe mineira disputou dois amistosos na intertemporada, com uma vitória contra o Defensor, do Uruguai, por 2 a 0, e uma derrota contra o Grêmio, por 3 a 1. Antes da parada, a Raposa vinha em uma sequência de oito jogos de invencibilidade, somando partidas do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil.

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O técnico Artur Jorge deve ter duas novidades no time titular de hoje, o lateral-esquerdo Gabriel Rojas e o atacante Gabriel Pec, ambos recém-contratados.

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Como assistir ao jogo entre Internacional e Cruzeiro hoje?

Internacional e Cruzeiro vão se enfrentar nesta quarta, 22, às 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida terá transmissão da TV Globo (RS e MG) e do Premiere.

Prováveis escalações:

Internacional: Anthoni (Rochet); Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho, Allex, Carbonero e Bernabei; Vitinho (Alerrandro). Técnico: Paulo Pezzolano.



Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Gabriel Pec, Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);



Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);



Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP);



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).