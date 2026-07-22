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Esporte

Internacional x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam hoje, 22, pela 19ª rodada. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 15h15 | Atualizado em 22 jul 2026, 18h02
PORTO ALEGRE, BRAZIL - OCTOBER 04: General view of the Beira-Rio Stadium prior the second leg of the Copa CONMEBOL Libertadores 2023 semi-final between Internacional and Fluminense at Beira-Rio Stadium on October 04, 2023 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Lucas Kloss/Getty Images)
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (Lucas Kloss/Getty Images)
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Internacional e Cruzeiro vão se enfrentar nesta quarta-feira, 22, às 21h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Embora seja o mandante, o Tricolor não poderá utilizar o Morumbis, reservado para uma sequência de shows do cantor britânico Harry Styles.

+ Jogos de hoje, quarta, 22 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A equipe gaúcha disputou três jogos-treino durante a parada para a Copa do Mundo e venceu os três: 1 a 0 contra o Coritiba, 2 a 0 contra o Cerro Largo, do Uruguai, e 4 a 0 contra o Caxias. Antes da intertemporada, o Inter vinha de duas derrotas consecutivas pelo Brasileirão, contra o Vitória e o Red Bull Bragantino. 

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A principal missão de Paulo Pezzolano está no ataque. Após a saída de Rafael Borré, artilheiro colorado na temporada, Vitinho aparece como favorito para atuar improvisado na referência ofensiva, embora Alerrandro também dispute a posição. Contratado recentemente e regularizado, o zagueiro chileno Guillermo Maripán deverá começar no banco.

Do outro lado, a equipe mineira disputou dois amistosos na intertemporada, com uma vitória contra o Defensor, do Uruguai, por 2 a 0, e uma derrota contra o Grêmio, por 3 a 1. Antes da parada, a Raposa vinha em uma sequência de oito jogos de invencibilidade, somando partidas do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil.

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O técnico Artur Jorge deve ter duas novidades no time titular de hoje, o lateral-esquerdo Gabriel Rojas e o atacante Gabriel Pec, ambos recém-contratados.

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Como assistir ao jogo entre Internacional e Cruzeiro hoje?

Internacional e Cruzeiro vão se enfrentar nesta quarta, 22, às 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida terá transmissão da TV Globo (RS e MG) e do Premiere.

Prováveis escalações:

Internacional: Anthoni (Rochet); Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho, Allex, Carbonero e Bernabei; Vitinho (Alerrandro). Técnico: Paulo Pezzolano.

Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Gabriel Pec, Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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Arbitragem

    • Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);
    • Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);
    • Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP);
    • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
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