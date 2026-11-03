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Internacional x Coritiba no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 3, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 15h45
PORTO ALEGRE, BRAZIL - OCTOBER 04: General view of the Beira-Rio Stadium prior the second leg of the Copa CONMEBOL Libertadores 2023 semi-final between Internacional and Fluminense at Beira-Rio Stadium on October 04, 2023 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Lucas Kloss/Getty Images)
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (Lucas Kloss/Getty Images)
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O Internacional recebe o Coritiba nesta terça-feira, 3, às 21h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026

Comandado por Eduardo Baptista, o Internacional atravessa um dos momentos mais delicados da temporada. A equipe ocupa a 18ª colocação, com 35 pontos, e precisa vencer para manter vivas as chances de deixar a zona de rebaixamento. Na última rodada, o Colorado sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã, depois de abrir o placar e sofrer a virada nos minutos finais. O resultado aumentou a pressão sobre o elenco e transformou os próximos compromissos no Beira-Rio em decisões para a sobrevivência na Série A.

Para o confronto, Eduardo Baptista terá problemas importantes na montagem da equipe. O meia Alan Patrick e o volante Thiago Maia deixaram o último compromisso com dores musculares e são dúvidas. O treinador também não poderá contar com os goleiros Sergio Rochet e Anthoni, além dos atacantes Sanabria e Kayky, afastados por lesões. Em contrapartida, Gabriel Mercado, Rodrigo Villagra e Vitinho devem retornar ao time titular. 

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Do outro lado, o Coritiba chega em situação mais confortável. A equipe paranaense ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos, depois de vencer o Vitória por 2 a 0, no último sábado, no Couto Pereira. O resultado encerrou uma sequência de sete partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro e trouxe alívio ao elenco, que vinha pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento. Sob o comando interino de Guilherme Bossle, que assumiu após a saída de Fernando Seabra, o Coxa busca atingir a marca de 45 pontos e encaminhar definitivamente sua permanência na primeira divisão.

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A reação do Coritiba passa pelo bom momento de Pedro Rocha, um dos principais nomes ofensivos da equipe, e pela organização do meio-campo, liderado por Josué e Sebastián Gómez. Bossle deve preservar a base que venceu o Vitória, apostando no equilíbrio coletivo e na velocidade de Breno Lopes para explorar os espaços deixados pelo adversário. 

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Onde assistir?

A partida entre Internacional e Coritiba terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 

Prováveis escalações

Internacional: Kauan Jesus; Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Rodrigo Villagra, Bruno Henrique (Ronaldo) e Matheus Bahia; Vitinho, Bernabei e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy Maranhão e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez, Nicolás Fonseca e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico interino: Guilherme Bossle.

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Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);
  • Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Acácio Menezes Leão (PA);
  • Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC);
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
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