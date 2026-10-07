Internacional x Corinthians no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Na parte de baixo da tabela, Colorado e Timão se enfrentam pela 29ª rodada do campeonato
Internacional e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira, 7 de outubro, às 19h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em um confronto que ganhou contornos decisivos na luta contra o rebaixamento. O Colorado ocupa a 18ª posição, com 28 pontos, enquanto o Corinthians aparece em 14º, com 32.
Para o Internacional, a partida inaugura uma nova tentativa de reação. Eduardo Baptista fará sua estreia no comando da equipe após substituir Paulo Pezzolano. O treinador teve a pausa da Data Fifa para trabalhar alterações no sistema da equipe e deve apostar em uma formação com três defensores, alas mais avançados e Alerrandro novamente como referência ofensiva.
Do outro lado, o time de Fernando Diniz chega ao Beira-Rio depois de seis derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, sequência que aproximou a equipe do grupo dos quatro últimos. O principal reforço para tentar interromper a queda é Yuri Alberto, recuperado de problema físico e novamente à disposição. A tendência é de uma escalação mais agressiva, com Memphis Depay, Kaio César e Yuri no setor ofensivo.
Onde assistir a partida entre Internacional e Corinthians hoje?
Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 19h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Record, do Premiere e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Internacional: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado e Juninho; Aguirre, Villagra, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay, Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem:
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA);
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);
- Assessor: Antonio Pereira da Silva (GO);
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);
- AVAR: Luis Diego Nascimento Lopes (PA).