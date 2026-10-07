⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

Internacional x Corinthians no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Na parte de baixo da tabela, Colorado e Timão se enfrentam pela 29ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 12h00
PORTO ALEGRE, BRAZIL - OCTOBER 04: General view of the Beira-Rio Stadium prior the second leg of the Copa CONMEBOL Libertadores 2023 semi-final between Internacional and Fluminense at Beira-Rio Stadium on October 04, 2023 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Lucas Kloss/Getty Images)
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (Lucas Kloss/Getty Images)
Continua após publicidade
Internacional x Corinthians no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Internacional e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira, 7 de outubro, às 19h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em um confronto que ganhou contornos decisivos na luta contra o rebaixamento. O Colorado ocupa a 18ª posição, com 28 pontos, enquanto o Corinthians aparece em 14º, com 32.

Para o Internacional, a partida inaugura uma nova tentativa de reação. Eduardo Baptista fará sua estreia no comando da equipe após substituir Paulo Pezzolano. O treinador teve a pausa da Data Fifa para trabalhar alterações no sistema da equipe e deve apostar em uma formação com três defensores, alas mais avançados e Alerrandro novamente como referência ofensiva.

Do outro lado, o time de Fernando Diniz chega ao Beira-Rio depois de seis derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, sequência que aproximou a equipe do grupo dos quatro últimos. O principal reforço para tentar interromper a queda é Yuri Alberto, recuperado de problema físico e novamente à disposição. A tendência é de uma escalação mais agressiva, com Memphis Depay, Kaio César e Yuri no setor ofensivo.

Siga
Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir a partida entre Internacional e Corinthians hoje?

Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 19h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Record, do Premiere e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Internacional: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado e Juninho; Aguirre, Villagra, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

Continua após a publicidade

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay, Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem:

  • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA);
  • Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);
  • Assessor: Antonio Pereira da Silva (GO);
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);
  • AVAR: Luis Diego Nascimento Lopes (PA).
Publicidade
TAGS:
Campeonato Brasileiro
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).