Internacional e Flu avançam na Libertadores; Furacão cai em Curitiba

Parecia improvável, mas o Internacional conseguiu vencer, na última terça-feira (8), o River Plate após 20 cobranças de pênaltis e está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores. Durante a etapa regulamentar, o Colorado, diante de mais de 50 mil torcedores no estádio Beira-Rio, venceu por 2 a 1, mesmo placar que o clube argentino havia garantido no jogo de ida, em Buenos Aires, no último dia 1º. Os gaúchos contaram, mais uma vez, com grande apresentação do goleiro uruguaio Rochet, que já havia feito defesas fundamentais no primeiro duelo. Dessa vez, ele fez a cobrança da penalidade decisiva, para alegria da torcida.

Com contornos dramáticos também, o Fluminense encarou o Argentinos Juniors no Maracanã e também conseguiu a vaga na próxima fase da competição. Após um empate em 1 a 1 na Argentina, o Tricolor carioca pressionou muito e arrancou o primeiro gol da partida somente aos 41 minutos da segunda etapa, com o lateral-direito Samuel Xavier. A vaga foi sacramentada nos acréscimos, quando o jovem atacante John Kennedy fez o segundo, aos 52 minutos. A equipe aguarda o vencedor de Olimpia x Flamengo, que jogam nesta quinta-feira (10), no Paraguai, para saber quem será o adversário nas quartas de final. O primeiro confronto, no Rio de Janeiro, foi vencido pelo Mengão por 1 a 0. O jogo entre o Rubro-negro e os paraguaios será transmitido pela ESPN (canal fechado) e no Star+ (streaming).

Terceiro time brasileiro a entrar em campo nesta terça-feira, o Athletico-PR venceu o Bolívar-BOL por 2 a 0 dentro de casa, mas acabou eliminado nas penalidades.

Susto no fim e alívio da vitória

O Inter, empurrado pela empolgada torcida, entrou em campo para desfazer a impressão deixada em Buenos Aires, quando levou um vareio do adversário, que só não ampliou o placar, devido a grande apresentação do goleiro Rochet. Os donos da casa partiram para o ataque, mas encontraram dificuldades para furar a marcação argentina. A equipe gaúcha se aproveitava da velocidade do equatoriano Valencia. Aos 36 minutos, Bustos caiu na área e toda a equipe colorada reclamou da não marcação de um pênalti. Melhor jogador do River no jogo, o volante Enzo Perez teve que deixar o jogo aos 40 minutos, para entrada do experiente Nacho Fernandez. Após o intervalo, o Colorado aumentou a intensidade e o rival reagiu com chegadas mais fortes e tentativas de retardar o jogo. O clima esquentou e entre os nove e os 21 minutos, cinco amarelos foram distribuídos pelo árbitro Andrés Matonte. Aos 25, porém, o Inter chegou ao gol, com o zagueiro Mercado, ex-River, de cabeça. O gol animou ainda mais o time a torcida e oito minutos depois, Alan Patrick acertou cobrança de falta e fez o gol que classificaria o Colorado diretamente para as quartas. Mas aos 44 minutos, quando tudo parecia definido, Rojas escorou cruzamento e diminui o placar, levando o jogo para os penais.

As cobranças começaram com os dois clubes afiados, sem desperdiçar os arremates. Mas na 13ª batida, Solari, autor dos dois gols do River na primeira partida, teve sua cobrança anulado, por ter dado dois toques na bola. De Pena, com a bola nas mãos, tinha tudo para fechar a disputa em favor do Inter, mas acertou a trave, para desespero da imensa maioria do Beira-Rio. O confronto continuou com mais alguns chutes alternados. A arbitragem chegou a mudar o lado do campo das batidas, pois a marca do pênalti já estava comprometida. Foi então que na 19ª cobrança, Rojas, que marcou o gol salvador do River no fim do jogo, acertou o travessão. Rochet, então, trocou a mão pelos pés e não desperdiçou. Inter classificado. A equipe vai encarar o Bolívar-BOL, algoz do Furacão, na próxima fase

Nesta quarta-feira (9) ocorrem mais três jogos decisivos pelas oitavas da Libertadores. Entre eles, o duelo brasileiro Palmeiras x Atlético-MG, que se enfrentam às 21h30 no Allianz Parque. Na primeira partida, em Minas, o Verdão venceu por 1 a 0. Apesar da desvantagem, o Galo está animado após vencer o São Paulo, fora de casa, pelo Brasileirão, e encerrar um jejum de triunfos de 10 partidas. O clube mineiro tenta, pelo terceiro ano seguido, passar pelo rival paulista no mata-mata competição. Em 2021 e 2022, deu Palmeiras. O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta) e os streamings da Globoplay e Paramount+. Nas outra partidas, o Independiente Del Valle-EQU recebe o Deportivo Pereira-COL, às 21h (horário de Brasília) e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final. Já o Boca Juniors, que deve estrear o uruguaio Cavani no ataque, encara o Nacional-URU na Bombonera, às 21h (horário de Brasília). Na primeira partida, as equipes ficaram no 0 a 0.