Internacional e Felipão homenageiam Fábio Koff, morto aos 86 anos

O futebol brasileiro amanheceu de luto nesta quinta-feira com a notícia da morte de Fábio Koff, ex-presidente do Grêmio e líder do Clube dos 13 desde sua formação até sua dissolução, em 2011. Por meio de notas oficiais e pronunciamentos, personalidades do esporte e clubes manifestaram seu pesar e solidariedade à família do ex-dirigente de 86 anos.

Um dos primeiros clubes a emitir uma nota lamentando o falecimento de Koff foi o rival Internacional. Em seu site, o clube colorado determinou que a bandeira em sua sede ficará a meio mastro em referência a representatividade do ex-dirigente gremista no cenário do futebol gaúcho e nacional.

O Sport Club Internacional lamenta, com profundo pesar, o falecimento do ex-presidente do Grêmio Fábio André Koff. Em solidariedade à família, a amigos e à torcida gremista, a bandeira do Internacional ficará a meio mastro.

Ex-treinador do Grêmio Luiz Felipe Scolari também lamentou a morte do “dirigente, amigo e pai”. Foi com Fábio Koff no comando que o treinador conquistou dois Campeonatos Gaúchos, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana na década de 90 e retornou ao clube em 2014.

“Lamento profundamente o falecimento do Dr. Fábio Koff, que, como dirigente, amigo e pai, deixou uma marca na minha vida. Aprendi muito com sua convivência, que me fez crescer como pessoa e profissionalmente. Expresso, por isso, a mais profunda gratidão por todos momentos vividos ao seu lado. As minhas condolências à família Koff”, escreveu.

Outros clubes além do Grêmio, como o Sport e o Coritiba, também publicaram homenagens a Koff em suas redes sociais.