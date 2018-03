Interlagos: ingressos do GP Brasil de Fórmula 1 estão à venda

Os ingressos para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 de 2018 já estão à venda pela site oficial da organização. O evento acontece no final de semana dos dias 9, 10 e 11 de novembro, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. No dia 9 acontecerão os treinos livres, no dia 10 o treino classificatório e no dia 11 a corrida.

As compras podem ser realizadas em oito vezes sem juros pelo cartão de crédito e também em parcela única pelo cartão de débito. As arquibancadas têm preços que variam de 610 a 3.100 reais. Já as áreas VIP são vendidas de 4.800 a 15.980 reais. Os ingressos são válidos para os três dias do evento. Poderão ser realizadas até cinco compras por CPF/CNPJ.

Preços dos ingressos

Arquibancadas

Setor Preço pelos 3 dias G 610 reais Q 610 reais A 870 reais F* 1.470 reais M* 1.770 reais B** 3.100 reais

*Arquibancada coberta/**Alimentação inclusa

Setores VIP