Interino exalta postura do Inter diante do Barcelona

Por AE

Munique – Apesar da derrota nos pênaltis, o técnico interino Osmar Loss deixou o gramado do Allianz Arena satisfeito com o desempenho do Internacional diante do Barcelona no primeiro jogo da Copa Audi, torneio amistoso disputado em Munique.

Loss elogiou a postura do time brasileiro, que não jogou recuado diante da equipe espanhola, atual campeã europeia e conhecida por sua força ofensiva. “Diversos clubes de futebol do mundo se defendem contra o Barcelona e a gente foi pra cima e buscou o gol no erro deles”, exaltou.

O interino, substituto do demitido Paulo Roberto Falcão, também aprovou o desempenho dos jovens jogadores em campo, apesar das duas cobranças de pênalti desperdiçadas – Leandro Damião e Zé Mário finalizaram para fora.

“Essa experiência de colocar os meninos para bater pênalti foi para mostrar que bater o pênalti contra o Barcelona ou contra um time júnior é a mesma coisa, a dimensão da goleira é a mesma. Eles vão levar uma grande experiência”, comentou Loss.

O assessor de futebol Fernando Carvalho também ficou satisfeito com o desempenho do Inter. “Foi um grande jogo, achei que nosso time jogou muito bem, como tinha que jogar, ocupando os espaços. Foi um resultado excelente”, afirmou.

Já o vice-presidente de futebol Luís Anápio lamentou os erros nos pênaltis. “Nós ficamos insatisfeitos com os pênaltis, mas felizes com o resultado no jogo. Saíamos extremamente gratificados com os meninos que entraram e eles serão muito úteis daqui para frente”, avaliou.

O Inter voltará a campo já nesta quarta para a disputa do terceiro lugar do torneio amistoso. O time brasileiro vai enfrentar o perdedor do duelo entre Milan e Bayern de Munique, que se enfrentam ainda nesta terça.