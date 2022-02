Interesse por futebol americano no Brasil cresce 33% na nova temporada

Nesta semana, o mundo do futebol americano foi agitado com o anúncio da aposentadoria de Tom Brady, considerado o melhor atleta da história do esporte (e bastante conhecido no Brasil por ser casado com a übermodel Gisele Bündchen). Contudo, ao que apontam levantamentos recentes, o país está acompanhando de perto o esporte — com ou sem a menção de Gisele.

No próximo dia 13, espectadores de todo o mundo assistirão ao Super Bowl, final do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos que configura um dos maiores eventos esportivos do mundo. E, ao que tudo indica, a temporada 2021/2022 tem despertado um interesse inédito nos brasileiros.

De acordo com dados da ESPN, houve um aumento de 33% na audiência da NFL (National Football League, ou Liga de Futebol Americano) no país em comparação com a temporada passada. O número representa um total de 2,6 milhões de pessoas assistindo ao esporte desde o início da competição. Como reflexo, o canal vendeu todas as suas cotas de patrocínio ligadas ao campeonato.

Para a transmissão do Super Bowl, os canais ESPN retomarão a cobertura presencial ao vivo, com a participação de narradores e comentaristas diretamente de Los Angeles. Eles acompanharão o passo a passo dos finalistas, Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals, em direção ao jogo final, que deve atrair aproximadamente 100 milhões de fãs do esporte. O Super Bowl estará disponível no streaming Star+.