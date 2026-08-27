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Inter ou Grêmio? Saiba qual clube gaúcho é o mais acessado em aplicativo de estatísticas

Rivais se enfrentam nesta quinta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 18h30 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h13
Dois jogadores de futebol em campo. Um, de camisa vermelha e shorts brancos, dribla a bola. O outro, de camisa azul e preta, tenta desarmá-lo com o braço estendido. Torcida ao fundo
Confronto entre Internacional e Grêmio na final do Campeonato Gaúcho (Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação)
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Internacional e Grêmio vão se enfrentar nesta quinta-feira, às 20h, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, em mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro.

Fora das quatro linhas, um levantamento do Flashscore, plataforma de placares ao vivo, permite outro recorte da disputa: qual dos dois clubes mais atrai a atenção dos usuários brasileiros? Nesse quesito, o Internacional leva vantagem.

Em uma lista que reúne equipes do mundo todo, o Internacional aparece na 13ª posição, com cerca de 4,9 milhões de acessos à sua página. O Grêmio ocupa o 23º lugar, com aproximadamente 3,8 milhões.

Os dados consideram o período de 12 meses encerrado no fim de julho e contabilizam os acessos às páginas de cada clube, onde os usuários encontram informações como resultados, próximos jogos, classificações e estatísticas.

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O volume de acessos tende a refletir também o momento esportivo vivido pelas equipes, com picos de interesse associados à participação em competições como Libertadores e Copa do Brasil.

O número alcançado pelo Colorado também chama a atenção na comparação com equipes de fora do país. O clube gaúcho aparece à frente de Real Madrid e Barcelona na preferência dos usuários brasileiros, ambos com cerca de 4,7 milhões; do Manchester City, com 4,6 milhões; e Paris Saint-Germain, com 4 milhões.

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Entre os estrangeiros, o Arsenal é o primeiro colocado, com 5,1 milhões.

O Grêmio, por sua vez, registra um volume semelhante ao de alguns dos principais representantes do futebol europeu, ficando pouco atrás do Paris Saint-Germain e acima do Chelsea, que teve cerca de 3,7 milhões de acessos.

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No cenário nacional, o Flamengo lidera o levantamento, com aproximadamente 18,2 milhões, seguido pelo Palmeiras, com 12,2 milhões, e pelo Corinthians, com 8,1 milhões.

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