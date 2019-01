Inter oficializa contratação de Neílton por empréstimo de uma temporada

O Internacional anunciou mais um reforço para a próxima temporada. Trata-se do atacante Neílton, que assinou na manhã deste sábado o contrato de empréstimo junto ao Vitória da Bahia válido até o final de 2019. O atleta chega para ser mais uma opção para o setor ofensivo da equipe comandada por Odair Hellmann.

O acordo pelo atleta de 24 anos prevê uma contrapartida do Colorado ao clube baiano, que receberá o zagueiro Thales e do meia Andrigo por empréstimo. Vale lembrar que o acordo entre as diretorias fixou um valor de compra por Neílton caso seja do interesse dos gaúchos.

O jovem atacante foi o principal jogador do Vitória na temporada com 56 partidas disputadas e 21 gols marcados. No entanto, a equipe acabou sendo rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e por isso acabou emprestando o seu principal jogador.

O atleta teve a sua formação nas categorias de base do Santos, estreando na equipe profissional no ano de 2013. Após, foi negociado para o Cruzeiro, onde permaneceu por duas temporadas, e depois esteve no São Paulo e Botafogo, antes de transferir-se para o Vitória, em 2017.