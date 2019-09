Inter e Athletico-PR decidem a Copa do Brasil; como assistir à final

O campeão da Copa do Brasil será decidido nesta quarta-feira, 18. Internacional e Athletico Paranaense entram em campo a partir das 21h30 para disputar o segundo jogo da final no Beira-Rio, em Porto Alegre, e definir com quem ficará o troféu. O time visitante entra em vantagem depois de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0 em Curitiba. Como não há critério do gol qualificado, qualquer vitória do Inter por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O jogo será transmitido em TV aberta pela Globo e fechada pelo SporTV e pelo Premiere.

Tentando conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil após 27 anos, o Inter precisa reverter o resultado do jogo de ida. Para isso, o time conta com o apoio de sua torcida e o bom desempenho dentro de casa. Em 2019, a equipe dirigida por Odair Hellmann somou 79,4% dos pontos em 27 jogos disputados como mandante.

A principal dúvida da escalação colorada é a presença do veterano meia argentino Andrés D’Alessandro. Segundo o atacante Paolo Guerrero, porém, o colega está garantido. “Todos estão 100%. A presença do D’Alessandro é muito importante e estamos felizes que ele se recuperou a tempo de jogar”, afirmou o atacante peruano na terça-feira 17.

Do lado athleticano, o técnico Tiago Nunes disse falou da expectativa de buscar um título inédito. “Os dois clubes têm trajetórias diferentes. O Inter já conquistou todos os títulos, enquanto o Athletico ainda precisa conquistar grandes títulos, como a Libertadores, o Mundial e a Copa do Brasil. Então, a fome do Athletico é grande, é gigante. As particularidades ficam pelo momento das duas equipes, que, dentro das suas características, chegam motivadas para a final”, afirmou.

Entre os desfalques estão Pedro Henrique, que já vestiu a camisa do Corinthians no torneio, Adriano, Abner Vinícius e Everton Felipe, contratados após o prazo de inscrição. Além deles, Thiago Heleno e Camacho, suspensos por doping, e Bruno Nazário, recém-operado no joelho, seguem fora. O lateral-direito Jonathan ainda é dúvida e a tendência é que o jovem Khellven continue com a titularidade.

Prováveis escalações

Internacional: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D’Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero. Técnico: Odair Hellmann

Athletico-PR: Santos; Khellven, Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben. Técnico: Tiago Nunes