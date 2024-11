Inter de Milão x Arsenal: horário, onde assistir e prováveis escalações

Inter de Milão e Arsenal vão se enfrentar pela quarta rodada da Champions League, nesta quarta-feira, 6, às 17 horas, no Estádio Giuseppe Meazza.

O time de Milão chega para o confronto com uma invencibilidade de 8 jogos, sendo sete vitórias e somente um empate. A atual campeã italiana está na segunda colocação do Campeonato Italiano atual, com 24 pontos, um a menos que a líder Napoli. Na Champions o clube italiano venceu duas partidas, contra Young Boys e Estrela Vermelha e empatou uma contra o Manchester City.

Já o Arsenal vem de uma derrota na última partida contra o Newcastle fora de casa, por 1 a 0. O clube ocupa a quinta colocação da Premier League, com 18 pontos, 7 a menos que o líder Liverpool. Na Champions o time inglês venceu duas partidas, contra Shaktar Donetsk e Paris Saint-Germain e empatou um contra a Atalanta.

A Inter de Milão terá o desfalque do lateral-esquerdo brasileiro Carlos Augusto na partida. O zagueiro Alessandro Bastoni foi substituído na última partida com dores na panturrilha, mas não deve ser um problema para o jogo de hoje.

O Arsenal não vai contar com Takehiro Tomiyasu, Kieran Tierney e Riccardo Calafiori, todos fora por lesão. O meio-campista Martin Odegaard pode ser uma novidade na escalação do clube inglês, já que está em fase final da recuperação de uma lesão no tornozelo.

Continua após a publicidade

Como assistir ao jogo entre Inter de Milão e Arsenal?

A partida entre Inter de Milão e Arsenal vai acontecer às 17 horas, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. O jogo será transmitido pela TNT e pelo streaming Max.

Prováveis escalações:

Inter de Milão: Sommer; Pavard, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Çalhanoglu e Dimarco; Taremi e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Continua após a publicidade

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Merino, Partey e Rice; Saka, Havertz e Martinelli. Técnico: Arteta.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Istvan Kovacs, da Romênia.