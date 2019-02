Inter avança para a segunda fase da Libertadores após eliminar Once Caldas

O Internacional avançou para a segunda fase da Copa Libertadores da América 2012 após empatar em casa em 2 a 2 nesta quarta-feira com o Once Caldas, da Colômbia, na partida de volta da primeira rodada, aproveitando a vantagem de 1 a 0 conseguida na ida em Porto Alegre.

O Inter, duas vezes campeão da Libertadores (2006 e 2010), enfrentarão em 8 de fevereiro o Juan Aurich (Peru) e posteriormente o Santos e o Strongest (Bolívia), seus rivais no Grupo 1.

O Once Caldas marcou com o paraguaio Jorge Núñez, de pênalti no segundo minuto, Mario González (24), enquanto o Inter marcou com o argentino Andrés D’Alessandro, de pênalti (11), e Tinga (21).

“Conseguimos uma diferença menor no Brasil. Hoje a fizemos valer, fizemos uma boa partida no primeiro tempo. Fazer gol de visitante é importante, fizemos dois no primeiro tempo. Trabalhamos o resultado no segundo tempo. Levamos uma classificação merecida”, disse D’Alessandro.

O Inter, dirigido por Dorival Junior, tinha conseguido uma vitória de 1-0 na partida de ida em Porto Alegre em 25 de janeiro.

O time, que também conquistou a Copa Sul-Americana (2008), continua na corrida da 53ª edição da Libertadores com jogadores letais no ataque, como Leandro Damião, Dagoberto, Oscar e D’Alessandro.