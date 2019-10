Inter anuncia contratação de Zé Ricardo até o fim de 2019

O Internacional anunciou nesta segunda-feira a contratação de Zé Ricardo para o comando técnico do Colorado. O técnico assinou contrato até 31 de dezembro de 2019 para comandar a equipe gaúcha nas últimas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Com experiências em equipes cariocas e, mais recentemente, Fortaleza, o treinador chega em Porto Alegre nesta terça-feira e já passa a comandar o elenco. No próximo sábado, o Inter tem confronto direto pelo G6 contra o Bahia, às 19h (Brasília) em Salvador, já com cara nova na beira do campo.

Zé Ricardo assume o comando técnico do Internacional 👉 https://t.co/8FACtiMKaI #VamoInter pic.twitter.com/g24gm2Ig4Y — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 21, 2019

No Beira-Rio, Zé Ricardo reencontrará o executivo de futebol Rodrigo Caetano, com quem trabalhou no Flamengo em 2016. Outro nome conhecido será o de Paolo Guerrero, que também estava no Rio de Janeiro.

Após passagem pelo Fla, o treinador carioca também comandou o Vasco em 2018, o Botafogo no início de 2019 e o Fortaleza, rapidamente, já durante esta edição do Campeonato Brasileiro. O Colorado é o 6º colocado do torneio nacional com 42 pontos.