Iniesta treina em separado e vira dúvida para pegar Milan

O meia Andrés Iniesta treinou em separado do restante do grupo do Barcelona nesta segunda-feira e virou dúvida para a partida desta quarta-feira, contra o Milan, fora de casa, pela Liga dos Campeões da Europa. O jogador tenta se recuperar a tempo de dores na coxa esquerda para ir a campo no duelo contra os italianos.

Após atuar por cerca de 30 minutos na goleada por 4 a 0 sobre o Zaragoza, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, Iniesta deve ser relacionado pelo técnico Pep Guardiola, mas sua escalação dependerá da evolução física até quarta-feira.

Para o confronto contra o Milan um desfalque certo é o lateral esquerdo Adriano, que se machucou quando servia a Seleção Brasileira e ainda se recupera de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda.

Já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona agora luta para ficar com a primeira colocação do grupo H. Com dez pontos, dois a mais que o Milan, a equipe garantirá a ponta da chave se vencer o jogo desta quarta-feira.