Iniesta anuncia que deixará o Barcelona no fim da temporada

O capitão do Barcelona, Andrés Iniesta, anunciou nesta sexta-feira, que deixará o clube no fim desta temporada. “É uma decisão muito meditada, avaliada e pensada junto com a minha família. Depois de 22 anos aqui, sei o que significa ser jogador desta equipe, a melhor equipe do mundo. Minha etapa acaba este ano. Não poderia dar o melhor física e mentalmente”, disse o jogador, com lágrimas nos olhos e na sala de imprensa da Cidade Esportiva lotada.

Iniesta só não disse para onde vai nem quando – o Campeonato Espanhol ainda tem quatro rodadas e a Copa do Mundo da Rússia começa dia 14 de junho. Tudo indica que após as duas competições ele vai se aventurar no Campeonato Chinês.

Iniesta, que completa 34 anos em maio, jogou somente no Barcelona como profissional e conquistou 31 títulos. Neste fim de semana, pode somar mais um se o Barcelona conseguir um ponto contra o Riazor no Campeonato Espanhol.