Ingressos para a NFL no Rio começam a ser vendidos hoje: saiba como comprar

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A venda geral de ingressos para o aguardado jogo da NFL no Maracanã, entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, começa nesta terça-feira, 9 de abril, às 10h. O confronto histórico será em 27 de setembro. Garanta seu lugar para assistir a este evento inédito no Brasil e saiba como adquirir os bilhetes e os valores.

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A venda de ingressos para o público geral do jogo da NFL no Maracanã, no Rio, começa nesta terça-feira, 9, às 10h. A partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens será disputada no dia 27 de setembro, um domingo, às 17h25 (horário de Brasília), e marcará a primeira vez que a liga de futebol americano levará um jogo ao estádio mais famoso do país.

O evento, chamado de NFL Rio Game 2026, amplia a presença da liga no Brasil depois de duas partidas realizadas em São Paulo nos últimos anos. Desta vez, o palco será o Maracanã, em um confronto de forte apelo internacional: de um lado, os Cowboys, pentacampeões do Super Bowl e uma das franquias mais populares e valiosas do esporte; do outro, os Ravens, bicampeões do Super Bowl e uma das equipes mais fortes da Conferência Americana nos últimos anos. Segundo a NFL, o Brasil reúne mais de 36 milhões de fãs da modalidade, número que ajuda a explicar a aposta da liga no mercado nacional.

Informações sobre a venda de ingressos para o NFL Rio Game 2026:

Os ingressos para o público geral do NFL Rio Game 2026 serão vendidos nesta terça-feira, 9, a partir das 10h (horário de Brasília), no site da Ticketmaster e na Bilheteria Oeste do Estádio Nilton Santos, no Rio. Cada usuário poderá comprar até quatro ingressos por CPF. Os valores vão de R$ 247,50, no caso da meia-entrada mais barata, a R$ 2.720,00, preço da inteira nos setores mais caros.

Para o pagamento online, o torcedor poderá comprar no pix ou no cartão de crédito com parcelamento em 10x sem juros, com taxa de 10%. Os ingressos comprados na bilheteria do Estádio Nilton Santos não terão taxa e poderão ser feitos com cartão de débito, crédito ou dinheiro (sem parcelamento).

Antes da abertura ao público geral, houve etapas de pré-venda para associados American Express e clientes XP. Os ingressos comprados ficarão disponíveis um mês antes da partida. A transferência das entradas poderá ser feita pelo aplicativo Quentro, também a partir do momento em que os bilhetes forem liberados.

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Preço dos ingressos por setor:

Level 500 Central – Sul e Norte

a partir de R$ 247,50 (meia); R$ 495,00 (inteira)

Continua após a publicidade Level 500 Central – Leste

a partir de R$ 730,00 (meia); R$ 1.460,00 (inteira)

Continua após a publicidade Level 500 Central – Oeste

a partir de R$ 895,00 (meia); R$ 1.790,00 (inteira)

Continua após a publicidade Level 300 Lateral – Leste N2

a partir de R$ 730,00 (meia); R$ 1.460,00 (inteira)

Continua após a publicidade Level 300 Central – Leste N3

a partir de R$ 730,00 (meia); R$ 1.460,00 (inteira)

Level 300 Central – Leste N2

a partir de R$ 895,00 (meia); R$ 1,790,00 (inteira) Level 300 Central – Leste N1

a partir de R$ 1.060,00 (meia); R$ 2.120 (inteira) Level 200 Central – Sul e Norte N2

a partir de R$ 427,50 (meia); R$ 855,00 (inteira) Level 200 Lateral – Sul e Norte N2

a partir de R$ 537,50 (meia); R$ 1.075,00 (inteira) Level 200 – Sul e Norte N1

a partir de R$ 620,00 (meia); R$ 1.240,00 (inteira) Level 100 – Sul e Norte

a partir de R$ 730,00 (meia); R$ 1.460,00 (inteira) Level 100 Lateral – Leste e Oeste

a partir de R$ 1.060,00 (meia); R$ 2.120 (inteira) Level 100 Central – Leste N2

a partir de R$ 1.060,00 (meia); R$ 2.120 (inteira) Level 100 Central – Leste N1 e Oeste

a partir de R$ 1.360,00 (meia); R$ 2.720,00 (inteira)