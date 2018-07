Ingresso mais caro para os Jogos de Tóquio custará R$ 10.770

O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 anunciou nesta sexta-feira os preços dos ingressos das competições, que terão um valor máximo de 300 mil ienes (2.670 dólares, ou 10.770 reais na cotação atual). O preço mais caro será para o melhor assento disponível para a cerimônia de abertura, que está programada para 24 de julho de 2020, enquanto o ingresso mais barato para o mesmo evento custará 12 mil ienes (107 dólares, ou 415 reais).

De acordo com as informações divulgadas pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, os ingressos serão colocados à venda a partir do segundo trimestre de 2019 no site da entidade, que exigirá um registro prévio.

O comitê indicou que a metade dos ingressos que serão colocados à venda estarão abaixo dos 8 mil ienes (71 dólares, ou 276 reais). A maioria das competições terão um número não determinado de entradas que custarão 4 mil ienes (36 dólares, ou 140 reais) ou menos, como por exemplo as competições de futebol, cujas entradas mais baratas custarão 2.500 ienes (22 dólares, ou 85 reais).

Para o atletismo as mais caras chegarão a 130 mil ienes (1.156 dólares, ou 4.490 reais), e para as provas de natação e os jogos de basquete o preço máximo é de 100 mil ienes (890 dólares, ou 3.457 reais).