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Esporte

Inglaterra x Gana na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje é válida pela 2ª rodada do Grupo L; equipes lideram a chave. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 10h30 | Atualizado em 23 jun 2026, 16h38
BOSTON, MASSACHUSETTS - JUNE 12: A general view of the Boston Stadium one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group C match between Haiti and Scotland at Boston Stadium on June 12, 2026 in Boston, Massachusetts. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)
Estádio de Boston vai ser o palco da partida entre França e Marrocos nesta quinta, 9 (Mattia Ozbot/Getty Images)
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Inglaterra x Gana na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Inglaterra e Gana vão jogar nesta terça-feira, 23, às 17h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Boston, nos Estados Unidos.

+ Jogos de hoje, terça, 23 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

As duas seleções venceram na primeira rodada e lideram a chave. Os ingleses bateram a Croácia em um dos melhores jogos da Copa até o momento. A partida terminou em 4 a 2 para a Inglaterra, com gols marcados por Harry Kane (duas vezes), Jude Bellingham e Marcus Rashford. Atual vice-campeã da Eurocopa, a Inglaterra busca o título mundial que não vem desde 1966.

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Do outro lado, Gana venceu o Panamá no apagar das luzes na estreia, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, anotado por Caleb Yirenkyi. A seleção ganesa tenta se classificar para o mata-mata pela primeira vez em 16 anos.

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Como assistir ao jogo entre Inglaterra e Gana hoje?

Inglaterra e Gana vão se enfrentar nesta terça, 23, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026, no estádio de Boston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Inglaterra: Pickford; James, Konsa, Stones e O’Reilly; Rice, Anderson e Bellingham; Madueke, Rashford e Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Gana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah; Yirenkyi, Semenyo e Owusu; Thomas Partey, Nuamah e Ayew. Técnico: Carlos Queiroz.

Odds para Inglaterra x Gana:

Resultado final

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Betano: Inglaterra (1.21) – Empate (6.20) – Gana (15.50)

Bet365: Inglaterra (1.18) – Empate (7.00) – Gana (17.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Said Martínez (Honduras);
  • Assistentes: Walter López (Honduras) e Christian Ramírez (Honduras);
  • Quarto árbitro: Ma Ning (China);
  • VAR: Guillermo Pacheco (México).
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