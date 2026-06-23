Inglaterra x Gana na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje é válida pela 2ª rodada do Grupo L; equipes lideram a chave. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida
Inglaterra e Gana vão jogar nesta terça-feira, 23, às 17h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Boston, nos Estados Unidos.
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As duas seleções venceram na primeira rodada e lideram a chave. Os ingleses bateram a Croácia em um dos melhores jogos da Copa até o momento. A partida terminou em 4 a 2 para a Inglaterra, com gols marcados por Harry Kane (duas vezes), Jude Bellingham e Marcus Rashford. Atual vice-campeã da Eurocopa, a Inglaterra busca o título mundial que não vem desde 1966.
Do outro lado, Gana venceu o Panamá no apagar das luzes na estreia, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, anotado por Caleb Yirenkyi. A seleção ganesa tenta se classificar para o mata-mata pela primeira vez em 16 anos.
Como assistir ao jogo entre Inglaterra e Gana hoje?
Inglaterra e Gana vão se enfrentar nesta terça, 23, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026, no estádio de Boston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Inglaterra: Pickford; James, Konsa, Stones e O’Reilly; Rice, Anderson e Bellingham; Madueke, Rashford e Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Gana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah; Yirenkyi, Semenyo e Owusu; Thomas Partey, Nuamah e Ayew. Técnico: Carlos Queiroz.
Odds para Inglaterra x Gana:
Resultado final
Betano: Inglaterra (1.21) – Empate (6.20) – Gana (15.50)
Bet365: Inglaterra (1.18) – Empate (7.00) – Gana (17.00)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR