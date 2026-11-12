Inglaterra x Croácia: onde assistir, horário e escalações

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A Inglaterra enfrenta a Croácia nesta quinta-feira em Wembley pela Liga das Nações. Os ingleses, vice-líderes, buscam a classificação antecipada e precisam apenas de um empate. Já a Croácia, pressionada por resultados negativos, tenta reverter a sequência de derrotas e evitar o rebaixamento. Acompanhe os detalhes desse confronto decisivo.

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A Inglaterra recebe a Croácia nesta quinta-feira, 12, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, pela quinta rodada do Grupo A3 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.

Vice-líder da chave, com nove pontos conquistados em quatro partidas, a seleção inglesa busca confirmar antecipadamente sua classificação às quartas de final. Comandada por Thomas Tuchel, a equipe chega embalada por três vitórias consecutivas, incluindo a goleada por 7 a 0 sobre os próprios croatas, e precisa apenas de um empate para assegurar a vaga na próxima fase.

Já a Croácia entra em campo pressionada pelos resultados negativos na competição. Terceira colocada do grupo, com três pontos, a seleção comandada por Slaven Bilić acumula três derrotas consecutivas e tenta evitar uma disputa contra o rebaixamento à Liga B. Depois de perder por 2 a 1 para a Espanha na rodada anterior, os croatas precisam de uma reação para manter suas possibilidades matemáticas de alcançar a segunda colocação. A equipe aposta na experiência de Luka Modrić, Mateo Kovačić e Joško Gvardiol para tentar surpreender os ingleses em Wembley.

O confronto coloca frente a frente duas seleções em momentos distintos, mas com objetivos importantes na reta final da fase de grupos. A Inglaterra tenta consolidar sua recuperação após a derrota na estreia para a Espanha e conta com o protagonismo de Harry Kane, que pode alcançar sua 126ª partida pela seleção e se tornar o jogador com mais atuações na história da equipe masculina inglesa. Do outro lado, a Croácia busca superar o impacto da goleada sofrida no primeiro turno e encerrar a sequência negativa.

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Onde assistir a Inglaterra x Croácia?

A partida entre Inglaterra e Croácia terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, na televisão por assinatura, e pelo Disney+, na plataforma de streaming. O confronto acontece nesta quinta-feira, 12, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

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Prováveis escalações:

Inglaterra: Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Jarrad Branthwaite e Lewis Hall; Declan Rice e Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Croácia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Luka Vušković, Duje Ćaleta-Car e Joško Gvardiol; Luka Modrić e Mateo Kovačić; Nikola Vlašić, Mario Pašalić e Martin Baturina; Ante Budimir. Técnico: Slaven Bilić.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Morten Krogh (Dinamarca);

Assistentes: Victor Skytte (Dinamarca) e Steffen Bramsen (Dinamarca);

Quarto árbitro: Jens Maae (Dinamarca);

VAR: Bastian Dankert (Alemanha);

AVAR: Jakob Kehlet (Dinamarca).