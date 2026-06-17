Inglaterra x Croácia na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Inglaterra e Croácia abrem a Copa do Mundo 2026 nesta quarta, 17, às 17h. Um dos jogos mais aguardados da 1ª rodada, reúne seleções históricas no Grupo L. Saiba onde assistir, escalações e o que esperar do confronto decisivo no caminho rumo ao título.

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Um dos jogos mais aguardados da 1ª rodada da Copa do Mundo 2026 vai acontecer nesta quarta-feira, 17, quando Inglaterra e Croácia se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida é válida pelo Grupo L, o mesmo de Gana e Panamá.

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Campeã em 1966, a Inglaterra começa hoje a perseguição ao título que não vem há 60 anos. Essa será a 17ª Copa do Mundo dos ingleses e a 8ª consecutiva. Em 2022, no Catar, a Inglaterra caiu nas quartas de final para a França. A seleção inglesa foi vice-campeã da Eurocopa nas últimas duas edições, quando perdeu para Espanha e Itália, respectivamente. Nas eliminatórias, a Inglaterra venceu os oito jogos que disputou.

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Do outro lado, a Croácia chega em 2026 à sua 7ª participação em Copas desde a independência. Antes desta edição, esteve nos Mundiais de 1998, 2002, 2006, 2014, 2018 e 2022. A melhor campanha foi em 2018, quando chegou à final e terminou como vice-campeã, derrotada pela França. Em 2022, voltou a ir longe e ficou em 3º lugar, após eliminar o Brasil nas quartas de final. Os croatas terminaram as eliminatórias com 7 vitórias e 1 empate em 8 partidas disputadas. Nos amistosos jogados em 2026, a Croácia venceu Eslovênia e Colômbia e perdeu para Bélgica e Brasil.

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Como assistir ao jogo entre Inglaterra e Croácia hoje?

Inglaterra e Croácia vão se enfrentar nesta quarta, 17, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Inglaterra: Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi e Nico O’Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Marcus Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

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Croácia: Livaković; Stanišić, Pongračić, Luka Vušković e Gvardiol; Kovacic e Modrić; Mario Pašalić, Kramarić e Perišić; Budimir. Técnico: Zlatko Dalić.

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Odds para Inglaterra x Croácia:

Resultado final

Betano: Inglaterra (1.75) – Empate (3.65) – Croácia (5.00)

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Bet365: Inglaterra (1.70) – Empate (3.70) – Croácia (5.25)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Clément Turpin (França);

Clément Turpin (França); Assistentes: Nicolas Danos (França) e Benjamin Pagès (França);

Nicolas Danos (França) e Benjamin Pagès (França); Quarto árbitro: Katia García (México).