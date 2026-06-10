Inglaterra x Costa Rica: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 10, será a última dos ingleses antes da Copa do Mundo; Costarriquenhos não se classificaram para o torneio. Saiba como assistir ao vivo
A Inglaterra vai realizar a última partida antes da Copa do Mundo nesta quarta, 10, às 17h (horário de Brasília), contra a Costa Rica. O amistoso internacional será realizado no Inter&Co Stadium, em Orlando.
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Depois de terminar as eliminatórias europeias 100%, com oito vitórias em oito partidas, os ingleses empataram contra o Uruguai, perderam para o Japão e venceram a Nova Zelândia, nos últimos amistosos disputados. A seleção de Thomas Tuchel está no Grupo L da Copa, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia da campeã de 66 será contra os croatas, no dia 17, no AT&T Stadium, no Texas.
Já a Costa Rica ficou fora da Copa e só venceu uma das últimas onze partidas que disputou. Nos últimos amistosos realizados, a Costa Rica perdeu para a Colômbia e o Irã e empatou com a Jordânia.
Como assistir ao jogo entre Inglaterra e Costa Rica hoje?
Inglaterra e Costa Rica vão se enfrentar nesta quarta, 10, às 17h (horário de Brasília), em partida amistosa, no Inter&Co Stadium, em Orlando. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Prováveis escalações:
Inglaterra: Pickford; Reece James, Stones, Guéhi e O’Reilly; Elliot Anderson e Declan Rice; Saka, Bellingham e Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Costa Rica: Sequeira; Quirós, Mitchell, Faerron e Araya; Salazar e Flores; Mora, Soto e Alcócer; Ugalde. Técnico: Fernando Batista.
Odds para Inglaterra x Costa Rica:
Resultado final
Betano: Inglaterra (1.18) – Empate (6.70) – Costa Rica (14.50)
Bet365: Inglaterra (1.16) – Empate (7.50) – Costa Rica (17.00)