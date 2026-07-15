Inglaterra x Argentina na Copa: horário, onde assistir e escalações

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Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta na semifinal da Copa do Mundo 2026, em um clássico de rivalidade histórica. Os ingleses buscam a final após 60 anos, enquanto os argentinos defendem o título com Messi em campo pela 1ª vez contra a Inglaterra. Quem avança para pegar a Espanha? Detalhes, escalações e onde assistir!

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Inglaterra e Argentina decidem nesta quarta, 15, às 16h (de Brasília), o segundo finalista da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

A seleção que se classificar vai enfrentar a Espanha na grande decisão. A final está marcada para domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York/Nova Jersey.

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A seleção comandada por Thomas Tuchel chega ao confronto depois de superar a Noruega por 2 a 1 e tenta alcançar a sua primeira decisão mundial desde o título conquistado em 1966. Os ingleses apostam na força física, nas jogadas aéreas e no talento de Jude Bellingham para abastecer Harry Kane. Declan Rice deve formar a dupla de meio-campo com Elliott Anderson. No ataque, a principal dúvida está entre Noni Madueke e Bukayo Saka, enquanto Anthony Gordon aparece como favorito para atuar pelo lado esquerdo.

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Do outro lado, a Argentina defende o título mundial e briga para disputar a segunda decisão seguida pela primeira vez em sua história. No geral, esta seria a sétima final argentina. Lionel Scaloni deve reforçar o meio-campo com Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández, enquanto Julián Álvarez acompanha Messi no ataque. Aos 39 anos, o camisa 10 enfrentará a Inglaterra pela primeira vez em sua carreira pela seleção principal.

As duas seleções protagonizam um clássico do futebol mundial. Com quatro encontros eliminatórios na história dos mundiais e duas classificações para cada lado, a rivalidade produziu capítulos que atravessaram gerações: a expulsão de Antonio Rattín em 1966, os dois gols históricos de Diego Maradona em 1986, o cartão vermelho de David Beckham em 1998 e o pênalti convertido pelo próprio Beckham na vitória inglesa por 1 a 0 em 2002. Agora, mais de duas décadas depois do último duelo, o reencontro vale uma vaga na decisão.

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Como assistir ao jogo entre Inglaterra e Argentina hoje?

Inglaterra e Argentina vão se enfrentar nesta quarta, 15, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi e O’Reilly; Declan Rice e Elliott Anderson; Madueke (Bukayo Saka), Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister e Enzo Fernández; Lionel Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

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Arbitragem

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos);

Ismail Elfath (Estados Unidos); Assistentes: Corey Parker (Estados Unidos) e Kyle Atkins (Estados Unidos);

Corey Parker (Estados Unidos) e Kyle Atkins (Estados Unidos); Quarto árbitro: Maurizio Mariani (Itália);

Maurizio Mariani (Itália); Assistente reserva: Daniele Bindoni (Itália).

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