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Esporte

Inglaterra x Argentina: confira as escalações da semifinal da Copa do Mundo

Seleções se enfrentam nesta quarta, 15, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Atlanta

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 14h37 | Atualizado em 15 jul 2026, 14h50
Grupo de oito jogadores de futebol, quatro da Inglaterra com uniformes brancos e quatro da Argentina com uniformes listrados azuis e brancos, posando em fundo cinza
Inglaterra x Argentina - semifinal da Copa do Mundo 2026 (FIFA/FIFA/Getty Images)
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Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta, 15, às 16h (horário de Brasília) pela semifinal da Copa do Mundo. A partida no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, coloca frente à frente as equipes com um retrospecto histórico de tensão dentro e fora de campo. A briga pela artilharia também está em jogo, com Lionel Messi e os ingleses Harry Kane e Jude Bellingham na disputa acirrada.

A seleção vencedora enfrenta a Espanha na final do Mundial no próximo domingo, 19, no estádio de Nova York e Nova Jersey, às 16h. A perdedora permanece nos EUA e joga contra a França a disputa de terceiro lugar no sábado, 18, às 16h, no estádio de Miami. 

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A Inglaterra se classificou em primeiro lugar no grupo L ao vencer a Croácia na estreia por 4 a 2, empatar sem gols com Gana na segunda rodada e depois bater o Panamá na última rodada. Na fase de 16 avos de final contra o Congo, saiu atrás no placar com gol de Cependa no início da partida, mas Harry Kane assumiu o protagonismo e marcou os dois gols da virada e da classificação inglesa. Nas oitavas de final, fez um jogo elétrico contra o México, no Estádio Azteca. Por 3 a 2, e com um jogador a menos durante parte do segundo tempo, venceram os anfitriões, que nunca tinham perdido no estádio em Mundiais. Contra a Noruega, nas quartas de final, de novo, saíram atrás do placar, e desta vez, Jude Bellingham marcou os dois gols da virada inglesa, o segundo já na prorrogação.

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Kane e Bellingham lideram a equipe de Thomas Tuchel com 12 dos 13 gols que marcaram (Rashford marcou um). Cada um tem seis gols no torneio, e juntos se tornaram a primeira dupla inglesa a marcar mais de cinco gols em uma mesma edição do torneio. O técnico alemão tem que se preocupar com a defesa, já que não conta com o Quansah, expulso contra o México, e só poderá contar com o lateral na final ou na disputa de terceiro lugar.

Do lado argentino, os atuais campeões mundiais se classificaram em primeiro lugar no grupo J, com 100% de aproveitamento e vitórias sobre Argélia, Áustria e Jordânia. Apesar do chaveamento aparentemente fácil, a Argentina precisou de prorrogação para superar a sensação da Copa, Cabo Verde na fase de 16 avos de final, por 3 a 2. Nas oitavas, viveu novo drama contra o Egito: aos 34 minutos do segundo tempo, estavam com 2 a 0 de desvantagem no placar. Mas a atual campeã mundial buscou uma virada ainda no tempo regulamentar com gols de Romero, Messi e Enzo Fernández. As quartas de final também não foram tranquilas, novamente precisando do tempo extra da prorrogação para bater a Suíça.

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Lionel Messi, aos 38 anos, é o líder da equipe em gols e segue como artilheiro do torneio, junto de Mbappé, com oito gols. O único remanescente da seleção de 2014, o camisa 10 pode chegar a sua terceira final de Copa do Mundo da carreira.

Confira as escalações: 

Inglaterra: Jordan Pickford, John Stones, Marc Guéhi, Reece James, Djed Spence, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Harry Kane e Anthony Gordon. Técnico: Thomas Tuchel.

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Argentina: Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lionel Messi e Giuliano Simeone. Técnico: Lionel Scaloni.

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