Inglaterra x Argentina: confira as escalações da semifinal da Copa do Mundo

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Inglaterra e Argentina se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo em um confronto de alta tensão, marcado por um retrospecto histórico de rivalidade. Com Messi de um lado e Kane e Bellingham do outro na disputa pela artilharia, a partida promete fortes emoções. Descubra os detalhes do caminho até aqui e o que está em jogo!

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Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta, 15, às 16h (horário de Brasília) pela semifinal da Copa do Mundo. A partida no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, coloca frente à frente as equipes com um retrospecto histórico de tensão dentro e fora de campo. A briga pela artilharia também está em jogo, com Lionel Messi e os ingleses Harry Kane e Jude Bellingham na disputa acirrada.

A seleção vencedora enfrenta a Espanha na final do Mundial no próximo domingo, 19, no estádio de Nova York e Nova Jersey, às 16h. A perdedora permanece nos EUA e joga contra a França a disputa de terceiro lugar no sábado, 18, às 16h, no estádio de Miami.

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A Inglaterra se classificou em primeiro lugar no grupo L ao vencer a Croácia na estreia por 4 a 2, empatar sem gols com Gana na segunda rodada e depois bater o Panamá na última rodada. Na fase de 16 avos de final contra o Congo, saiu atrás no placar com gol de Cependa no início da partida, mas Harry Kane assumiu o protagonismo e marcou os dois gols da virada e da classificação inglesa. Nas oitavas de final, fez um jogo elétrico contra o México, no Estádio Azteca. Por 3 a 2, e com um jogador a menos durante parte do segundo tempo, venceram os anfitriões, que nunca tinham perdido no estádio em Mundiais. Contra a Noruega, nas quartas de final, de novo, saíram atrás do placar, e desta vez, Jude Bellingham marcou os dois gols da virada inglesa, o segundo já na prorrogação.

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Kane e Bellingham lideram a equipe de Thomas Tuchel com 12 dos 13 gols que marcaram (Rashford marcou um). Cada um tem seis gols no torneio, e juntos se tornaram a primeira dupla inglesa a marcar mais de cinco gols em uma mesma edição do torneio. O técnico alemão tem que se preocupar com a defesa, já que não conta com o Quansah, expulso contra o México, e só poderá contar com o lateral na final ou na disputa de terceiro lugar.

Do lado argentino, os atuais campeões mundiais se classificaram em primeiro lugar no grupo J, com 100% de aproveitamento e vitórias sobre Argélia, Áustria e Jordânia. Apesar do chaveamento aparentemente fácil, a Argentina precisou de prorrogação para superar a sensação da Copa, Cabo Verde na fase de 16 avos de final, por 3 a 2. Nas oitavas, viveu novo drama contra o Egito: aos 34 minutos do segundo tempo, estavam com 2 a 0 de desvantagem no placar. Mas a atual campeã mundial buscou uma virada ainda no tempo regulamentar com gols de Romero, Messi e Enzo Fernández. As quartas de final também não foram tranquilas, novamente precisando do tempo extra da prorrogação para bater a Suíça.

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Lionel Messi, aos 38 anos, é o líder da equipe em gols e segue como artilheiro do torneio, junto de Mbappé, com oito gols. O único remanescente da seleção de 2014, o camisa 10 pode chegar a sua terceira final de Copa do Mundo da carreira.

Confira as escalações:

Inglaterra: Jordan Pickford, John Stones, Marc Guéhi, Reece James, Djed Spence, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Harry Kane e Anthony Gordon. Técnico: Thomas Tuchel.

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Argentina: Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lionel Messi e Giuliano Simeone. Técnico: Lionel Scaloni.

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