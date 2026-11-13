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Inglaterra: argentino Mauricio Pochettino assina com o Manchester United

Técnico da seleção dos Estados Unidos desde 2024, o treinador de 54 anos assumirá o cargo na próxima quarta-feira

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 09h25 | Atualizado em 13 nov 2026, 09h30
Homem de barba e cabelo castanho, vestindo camisa azul-marinho com bolsos frontais, olhando para cima em um estádio lotado. Ao fundo, um telão exibe FIFA WORLD CUP 2026 e SEATTLE.
Pochettino na seleção americana: treinador argentino vai para o Man United para substituir Michael Carrick - (Jane Gershovich/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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O argentino Mauricio Pochettino é o novo técnico do Manchester United, anunciou o clube inglês nesta sexta-feira, um dia após a demissão de Michael Carrick, motivada pelos maus resultados dos Red Devils.

Técnico da seleção dos Estados Unidos desde 2024, o treinador de 54 anos assumirá o cargo na próxima quarta-feira, ao fim da Data Fifa, informou o Manchester United em um comunicado.

O clube, vinte vezes campeão inglês, atravessa um período turbulento — mais um — e ocupa uma preocupante 18ª colocação (entre 20 times), na zona de rebaixamento da Premier League. A equipe venceu apenas uma partida pelo campeonato, no final de agosto contra o Ipswich, e somou apenas três vitórias em 15 jogos, considerando todas as competições.

(Com AFP)

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