Inglaterra: argentino Mauricio Pochettino assina com o Manchester United

O argentino Mauricio Pochettino é o novo técnico do Manchester United, anunciou o clube inglês nesta sexta-feira, um dia após a demissão de Michael Carrick, motivada pelos maus resultados dos Red Devils.

Técnico da seleção dos Estados Unidos desde 2024, o treinador de 54 anos assumirá o cargo na próxima quarta-feira, ao fim da Data Fifa, informou o Manchester United em um comunicado.

O clube, vinte vezes campeão inglês, atravessa um período turbulento — mais um — e ocupa uma preocupante 18ª colocação (entre 20 times), na zona de rebaixamento da Premier League. A equipe venceu apenas uma partida pelo campeonato, no final de agosto contra o Ipswich, e somou apenas três vitórias em 15 jogos, considerando todas as competições.

(Com AFP)