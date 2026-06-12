Influenciadores na Copa: das casas de aposta ao alerta do governo americano

A Copa do Mundo e os grandes eventos esportivos se tornaram negócios megalomaníacos e ativos valiosos para marcas e influenciadores de todos os tipos.

É o caso da brasileira Camila Loures, que tem 19,3 milhões de seguidores no Instagram. Nas últimas 24h, a influenciadora anunciou que vai para a Copa do Mundo e também divulgou casas de apostas e jogos que se assemelham à lógica do “tigrinho”.

Já o anúncio de Virgínia Fonseca como repórter do programa Domingão com Huck, da TV Globo, não foi bem recebido pelo público. Pouco depois do anúncio, o influenciador Felipe Neto declarou que esse será o primeiro mundial que ele não dará audiência.

A emissora também contratou 26 influenciadores, incluindo um cozinheiro, uma ilustradora e muitos humoristas.

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Caminho inverso

Enquanto isso, Diogo Defante fez o caminho inverso até aqui. Na Copa do Catar em 2022 ele ficou famoso justamente pelos excessos, como mexer com o leão de um sheik.

Durante a transmissão de Coréia do Sul e Tchéquia pela Cazé TV, o influenciador chamou a atenção dos internautas pela seriedade como repórter do canal.

Qual é a do Defante sério? — Danilo (@danilowiski) June 12, 2026

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Po o Defante tá muito sério, quero saber oq ele tá planejando — 𝗡𝗜𝗥𝗩𝝠𝗡𝝠 (@viniciusjc_) June 11, 2026

Estados Unidos

A presença de tantos criadores de conteúdo no Mundial levou o governo americano a emitir um alerta nessa quinta-feira, 11, sobre o que os turistas podem fazer no país.

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“Vir aos Estados Unidos com o único propósito de criar conteúdo (como influenciador), gerando renda enquanto estiver no país, é considerado trabalho e exige o visto apropriado”, disse a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA em conjunto com o Departamento de Segurança Interna ao El País.

O artigo Copa do Mundo dos Influenciadores, publicado pela Creative Salon, mostra que a economia dos criadores de conteúdo está atualmente avaliada em 191,55 bilhões de dólares, conforme dados da Goldman Sachs.

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A publicação também mostra que nas Olimpíadas de 2024, em Paris, a Coca-Cola enviou cerca de 10 mil criadores.