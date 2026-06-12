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Esporte

Influenciadores na Copa: das casas de aposta ao alerta do governo americano

Empressas e emissoras passaram a contratar criadores de conteúdo

Por Ígor Resende 12 jun 2026, 11h21
Grupos, principalmente no WhatsApp, foram criados para boicotar comerciantes
Grupos, principalmente no WhatsApp, foram criados para boicotar comerciantes  (Matt Cardy/Getty Images)
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Influenciadores na Copa: das casas de aposta ao alerta do governo americano Priorize VEJA no Google

A Copa do Mundo e os grandes eventos esportivos se tornaram negócios megalomaníacos e ativos valiosos para marcas e influenciadores de todos os tipos.

É o caso da brasileira Camila Loures, que tem 19,3 milhões de seguidores no Instagram. Nas últimas 24h, a influenciadora anunciou que vai para a Copa do Mundo e também divulgou casas de apostas e jogos que se assemelham à lógica do “tigrinho”.

Já o anúncio de Virgínia Fonseca como repórter do programa Domingão com Huck, da TV Globo, não foi bem recebido pelo público. Pouco depois do anúncio, o influenciador Felipe Neto declarou que esse será o primeiro mundial que ele não dará audiência

A emissora também contratou 26 influenciadores, incluindo um cozinheiro, uma ilustradora e muitos humoristas.

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Caminho inverso

Enquanto isso, Diogo Defante fez o caminho inverso até aqui. Na Copa do Catar em 2022 ele ficou famoso justamente pelos excessos, como mexer com o leão de um sheik.

Durante a transmissão de Coréia do Sul e Tchéquia pela Cazé TV, o influenciador chamou a atenção dos internautas pela seriedade como repórter do canal.

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Estados Unidos

A presença de tantos criadores de conteúdo no Mundial levou o governo americano a emitir um alerta nessa quinta-feira, 11, sobre o que os turistas podem fazer no país.

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“Vir aos Estados Unidos com o único propósito de criar conteúdo (como influenciador), gerando renda enquanto estiver no país, é considerado trabalho e exige o visto apropriado”, disse a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA em conjunto com o Departamento de Segurança Interna ao El País.

O artigo Copa do Mundo dos Influenciadores, publicado pela Creative Salon, mostra que a economia dos criadores de conteúdo está atualmente avaliada em 191,55 bilhões de dólares, conforme dados da Goldman Sachs.

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A publicação também mostra que nas Olimpíadas de 2024, em Paris, a Coca-Cola enviou cerca de 10 mil criadores.

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