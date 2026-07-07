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Esporte

Influenciador fã de Cristiano Ronaldo tenta atrapalhar Messi durante pênalti

Argentina venceu o Egito por 3x2

Por Tatiana Moura 7 jul 2026, 15h18 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h18
Jovem negro com cabelo crespo, vestindo camisa de futebol vermelha e preta com o logo da Puma e o brasão da Áustria, sorri levemente olhando para a direita. Um microfone está preso à sua gola. Ao fundo, uma pessoa sorridente com camiseta vermelha e um homem desfocado. O cenário é azul com detalhes em branco
Influenciador IShowSpeed na Copa do Mundo (X/Reprodução)
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Influenciador fã de Cristiano Ronaldo tenta atrapalhar Messi durante pênalti Priorize VEJA no Google

O influenciador digital Speed, conhecido por ser grande fã de Cristiano Ronaldo, tentou distrair Messi durante o pênalti na partida entre Argentina e Egito nesta terça-feira, 7. Um dos maiores streamers do mundo estava em live, dentro do estádio de Atlanta, gritando para o atacante, como forma de tentar atrapalhá-lo. No fim, o time argentino saiu vitorioso e avançou para as quartas de final. O jogo terminou em 3×2.

Se foi por conta de Speed ou não, Messi não conseguiu fazer o gol. O goleiro Mostafa Shobeir defendeu o chute do camisa 10, que conseguiu um recorde “negativo”. É a primeira vez que um atleta perde dois pênaltis em uma mesma Copa do Mundo, no tempo regulamentar. Ao todo, ele já esteve na posição oito vezes e perdeu quatro.

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