Influenciador fã de Cristiano Ronaldo tenta atrapalhar Messi durante pênalti

O influenciador digital Speed, conhecido por ser grande fã de Cristiano Ronaldo, tentou distrair Messi durante o pênalti na partida entre Argentina e Egito nesta terça-feira, 7. Um dos maiores streamers do mundo estava em live, dentro do estádio de Atlanta, gritando para o atacante, como forma de tentar atrapalhá-lo. No fim, o time argentino saiu vitorioso e avançou para as quartas de final. O jogo terminou em 3×2.

Se foi por conta de Speed ou não, Messi não conseguiu fazer o gol. O goleiro Mostafa Shobeir defendeu o chute do camisa 10, que conseguiu um recorde “negativo”. É a primeira vez que um atleta perde dois pênaltis em uma mesma Copa do Mundo, no tempo regulamentar. Ao todo, ele já esteve na posição oito vezes e perdeu quatro.

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