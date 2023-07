Influenciada por Vini Jr, Gabi Nunes supera lesões e jogará 1ª Copa

“Essa Copa do Mundo representa muita coisa, estou com a expectativa muito alta e muito feliz mesmo. Não tenho nem palavras, estar vivenciando isso com as meninas.”

As palavras de Gabi Nunes são demonstradas no empenho dentro dos treinamentos, na cidade australiana de Gold Coast, onde a seleção brasileira de futebol feminino trabalha há uma semana, em preparação para a Copa do Mundo, que ocorrerá na Austrália e Nova Zelândia, entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. Alcançar uma convocação para um Mundial, ápice da carreira de uma jogadora, tem sabor especial para a atacante, que superou três graves lesões nos joelhos. A última delas, quando atuava pelo Corinthians, em 2019, lhe custou 408 dias longe dos gramados.

As dificuldades de mostrar seu talento, devido às lesões, custaram a ela um afastamento da seleção. Foram quatro anos sem vestir a camisa amarela do Brasil. O retorno ocorreu já sob o comando de Pia Sundhage, que chamou Gabi para amistosos em 2021. Mas um ano depois veio nova frustração. Uma lesão muscular na coxa esquerda deixou a atleta fora da Copa América 2022, disputada e vencida pelo Brasil na Colômbia. Foi então que ela começou a transformar sua rotina profissional.

Na Espanha, onde atuava pelo Madrid CFF, Gabi conheceu os atacantes Vinicius Júnior e Rodrygo, do Real Madrid. A dupla, principalmente Vini, investe muito nas atividades físicas extracampo, influenciada pelo craque Cristiano Ronaldo, que atuou 10 temporadas no Real e se destaca pela condição física até hoje, aos 38 anos. As conversas entre eles inspiraram a atleta a montar uma estrutura particular, que envolve preparador físico, psicólogo, fisioterapeuta e até analista de vídeos, “Quando cheguei na Espanha tive mais uma proximidade ali do Vini e do Rodry, conheci eles, acompanhava pelo Instagram e também via um pouco eles fazendo, então isso me chamou bastante atenção, porque além deles treinar em alto nível no grande clube que eles estão, eles também treinavam a parte”, explicou Gabi em entrevista ao jornal Nacional.

A iniciativa não é barata. Segundo ela, os custos envolvem metade do seu salário, que agora será pago pelo Levante, seu novo clube na Espanha. Acerto feito há poucos dias.

O “sacrifício”, ao que parece, tem valido à pena. Além de evitar as lesões, Gabi tem se destacado nos preparativos para a Copa. No amistoso contra o Chile, antes da delegação sair do Brasil em direção à Austrália, ela marcou um dos gols da goleada por 4 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na próxima quinta-feira (13), a equipe fará um jogo-treino com a China.

“Já estamos vendo uma intensidade maior dos treinos em relação aos primeiros dias. Claro que no início tem que ter esse cuidado da viagem, mas agora a intensidade já está bem alta porque sabemos da importância de manter um nível alto, fisicamente também. Temos poucos dias pra treinar alguns detalhes para a estreia na Copa do Mundo. Então, agora é cada vez aumentando e pegando um pouquinho mais e estarmos preparadas”, disse a jogadora.

O Brasil estreia na Copa no próximo dia 24, contra o Panamá, em Adelaide, pelo Grupo F, onde também estão França e Jamaica.