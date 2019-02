Infiniti revela imagem do Q60 Concept antes de salão

A Infiniti revelou nesta segunda-feira uma imagem do Q60 Concept antes de sua estreia oficial, prevista para ocorrer no próximo sábado, durante as prévias do Salão do Automóvel de Detroit, nos Estados Unidos. O modelo tem carroceria de duas portas, faróis finos e a frente com design inspirado na parceria da Infiniti com a equipe de Fórmula 1 Red Bull Racing.

Leria também:

Shelby tem edição limitada de aniversário do Cobra 427

Os dez modelos mais vendidos no Brasil em 2014

Novas BMW X4 e X6 custam entre R$ 264 mil e R$ 460 mil

BMW Série 4 estreia nas lojas da Europa em outubro. Terá opções de motores turbo e aspirados, incluindo versões com tração traseira ou integral BMW Série 4 estreia nas lojas da Europa em outubro. Terá opções de motores turbo e aspirados, incluindo versões com tração traseira ou integral

O Q60 Concept deve concorrer com o BMW Série 4 cupê, mas não foram divulgados detalhes sobre sua mecânica. O Q60 atual é equipado com um motor V6 de 3.7 litros. Também não foram reveladas imagens do interior do veículo: a Infiniti apenas declarou que o espaço é suficiente para “o equilíbrio certo de conforto e apoio, como convém a um cupê esportivo premium”.