Infeliz coincidência: três seleções africanas são eliminadas ao sofrerem gols no mesmo minuto

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Costa do Marfim, RD Congo e Senegal caíram na Copa do Mundo, vítimas de uma coincidência cruel: sofreram gols decisivos aos 86 minutos. A “maldição” atormentou as seleções africanas contra rivais europeus, que viraram ou empataram no fim do jogo. Entenda como o sonho de 3 equipes se desfez nos minutos finais do mata-mata.

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Costa do Marfim, RD Congo e Senegal foram eliminadas da Copa do Mundo, com uma infeliz estatística em comum: todas levaram gol das adversárias aos 86 minutos de jogo. Os rivais eram seleções europeias que buscaram no fim do tempo regulamentar o gol da vitória, a virada ou o empate sobre as equipes africanas na fase de 16 avos de final.

A primeira vítima da “maldição dos 86 minutos” foi a Costa do Marfim. Na terça, 30, a seleção enfrentou a Noruega, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Nusa abriu o placar para os noruegueses com um golaço aos 39 minutos do primeiro tempo e Diallo empatou para os marfinenses aos 74 minutos (30 minutos do segundo tempo), também com um belo gol em jogada trabalhada. Mas aos 86 minutos aconteceu o inevitável: Erling Haaland precisou de um toque atrapalhado, porém, suficiente para mandar a bola para o fundo da rede e decretar o 2 a 1.

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Na quarta, 1, foi a vez de RD Congo perder as esperanças no final do jogo. A seleção que voltou ao Mundial após 52 anos de jejum chegou a fase de 16 avos de final, como uma das oito melhores terceiras colocadas da fase de grupos para enfrentar a Inglaterra. Apesar de não ter o favoritismo para o jogo, surpreendeu cedo, com um gol de Cipenga logo aos sete minutos do primeiro tempo. A seleção se classificava para as oitavas de final, até os 75 minutos, quando Harry Kane marcou o gol de empate, e o jogo ia para a prorrogação. Quando aos 86 minutos, aconteceu de novo: o atacante inglês acertou um belo chute que morreu no fundo da rede para felicidade dos inventores do futebol e a eliminação congolesa por 2 a 1.

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Mas foi outra seleção africana quem teve a eliminação mais sofrida da tarde. Dominante, Senegal abriu 2 a 0 sobre a Bélgica com gols de Diarra e Ismaila Sarr. A classificação estava encaminhada, sem grandes sustos até o final do segundo tempo. Porém, novamente, um centroavante apareceu. Lukaku marcou de cabeça aos 86 minutos para recolocar os belgas no jogo, e três minutos depois, Tielemans marcou o gol de empate que levou a prorrogação. Os senegaleses tiveram nova chance de liquidar a partida, com Mbaye, porém, foram os europeus quem mandaram para o fundo da rede. Em um pênalti, nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, Tielemans completou a virada belga por 3 a 2, e eliminou Senegal.

Das dez seleções africanas classificadas para o Mundial, nove passaram à fase de 16 avos. No entanto, o mata-mata tem sido cruel com os representantes do continente. Marrocos foi a única que venceu ao eliminar a Holanda nos pênaltis. A África do Sul (sem sofrer com a maldição dos 86 minutos) foi eliminada pelo Canadá; e agora Costa do Marfim, RD Congo e Senegal se juntaram na volta para casa. Ainda vivas no torneio, Argélia, Egito, Cabo Verde e Gana terão a chance de quebrar a maldição que atormenta as seleções africanas.

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