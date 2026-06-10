Infantino é representado como fantoche de Trump em capa de jornal francês
Veículo crítica Copa do Mundo e as políticas migratórias do país
Gianni Infantino, presidente da Fifa, virou fantoche do chefe de governo dos Estados Unidos, Donald Trump, na capa da última edição do L’Équipe, lançada nesta quarta-feira, 10. O principal jornal esportivo da França criticou as políticas migratórias do país norte-americano e destacou os casos polêmicos recentes envolvendo seleções, jogadores e árbitros.
Na matéria referente a capa publicada no L’Équipe, o assunto evidenciado foi Omar Abdulkadir Artan, juiz da Somália impedido de entrar em um dos países sede da Copa do Mundo de 2026, os EUA. O eleito melhor árbitro africano de 2025 foi escalado pela Fifa para apitar jogos da Copa do Mundo, mas, após 11 horas de entrevista, a imigração norte-americana o barrou. Omar retornou ao seu país e foi recebido como um herói.
Outros casos
Além do árbitro somali, diversas outras polêmicas envolvendo as políticas migratórias norte-americanas chamaram a atenção da imprensa internacional. Apenas com a seleção do Iraque, dois membros de sua delegação – incluindo um jogador – tiveram problemas na imigração. Aymen Hussein, principal atleta iraquiano, foi detido por aproximadamente sete horas antes de entrar nos Estados Unidos. Já o fotógrafo da seleção teve o visto negado ao chegar no país e foi deportado.
O Irã também foi alvo do governo norte-americano desde antes da Copa do Mundo começar. A cidade-base da seleção iraniana é Tijuana, no México, e, a princípio, a equipe estaria liberada para entrar nos EUA apenas nos dias de jogos – além de ser obrigada a sair logo após as partidas. Porém, ao final, o governo de Trump permitiu o Irã entrar 36 horas em território ianque antes dos compromissos da Copa do Mundo.
Nesta terça-feira, 9, as autoridades norte-americanas protagonizaram mais algumas cenas que repercutiram na mídia. O Senegal foi submetido a uma revista logo após a saída do avião, algo que não havia acontecido com nenhuma outra seleção. De maneira semelhante, o Uzbequistão passou por uma inspeção severa de policiais antes de um amistoso.