🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Infantino é representado como fantoche de Trump em capa de jornal francês

Veículo crítica Copa do Mundo e as políticas migratórias do país

Por Gabriel Bussolotti Silveira 10 jun 2026, 15h15 | Atualizado em 10 jun 2026, 15h30
Gianni Infantino, presidente da FIFA, aperta a mão do presidente dos EUA, Donald Trump, ao entregar inédito Prêmio da Paz da Fifa. 05/12/2025
Gianni Infantino, presidente da FIFA, aperta a mão do presidente dos EUA, Donald Trump (Hector Vivas/Getty Images)
Continua após publicidade
Infantino é representado como fantoche de Trump em capa de jornal francês Priorize VEJA no Google

Gianni Infantino, presidente da Fifa, virou fantoche do chefe de governo dos Estados Unidos, Donald Trump, na capa da última edição do L’Équipe, lançada nesta quarta-feira, 10. O principal jornal esportivo da França criticou as políticas migratórias do país norte-americano e destacou os casos polêmicos recentes envolvendo seleções, jogadores e árbitros.

Na matéria referente a capa publicada no L’Équipe, o assunto evidenciado foi Omar Abdulkadir Artan, juiz da Somália impedido de entrar em um dos países sede da Copa do Mundo de 2026, os EUA. O eleito melhor árbitro africano de 2025 foi escalado pela Fifa para apitar jogos da Copa do Mundo, mas, após 11 horas de entrevista, a imigração norte-americana o barrou. Omar retornou ao seu país e foi recebido como um herói.

Outros casos

Além do árbitro somali, diversas outras polêmicas envolvendo as políticas migratórias norte-americanas chamaram a atenção da imprensa internacional. Apenas com a seleção do Iraque, dois membros de sua delegação – incluindo um jogador – tiveram problemas na imigração. Aymen Hussein, principal atleta iraquiano, foi detido por aproximadamente sete horas antes de entrar nos Estados Unidos. Já o fotógrafo da seleção teve o visto negado ao chegar no país e foi deportado.

Siga
Continua após a publicidade

O Irã também foi alvo do governo norte-americano desde antes da Copa do Mundo começar. A cidade-base da seleção iraniana é Tijuana, no México, e, a princípio, a equipe estaria liberada para entrar nos EUA apenas nos dias de jogos – além de ser obrigada a sair logo após as partidas. Porém, ao final, o governo de Trump permitiu o Irã entrar 36 horas em território ianque antes dos compromissos da Copa do Mundo.

Nesta terça-feira, 9, as autoridades norte-americanas protagonizaram mais algumas cenas que repercutiram na mídia. O Senegal foi submetido a uma revista logo após a saída do avião, algo que não havia acontecido com nenhuma outra seleção. De maneira semelhante, o Uzbequistão passou por uma inspeção severa de policiais antes de um amistoso.

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Donald Trump
Fifa
Gianni Infantino
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).