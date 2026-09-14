Indicado ao prêmio de melhor goleiro, Vozinha falha em jogo do Colo-Colo; veja vídeo

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Indicado à Bola de Ouro como melhor goleiro, Vozinha cometeu uma falha em partida do Colo-Colo, resultando no primeiro gol sofrido pela equipe chilena. O lance ocorreu em um escanteio, um revés notável para o atleta cabo-verdiano de 40 anos, que se destacou na Copa do Mundo por sua seleção.

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O goleiro Vozinha falhou em um jogo do Colo-Colo neste domingo, 13, e levou seu primeiro gol pela equipe chilena. Dias depois de ser indicado à categoria de melhor goleiro na premiação da Bola de Ouro, o atleta cabo-verdiano saiu errado em uma cobrança de escanteio que resultou no gol do Deportes Concepción.

No lance aos 11 minutos do primeiro tempo, Vozinha saiu errado para tirar a bola da pequena área e o adversário Norman Rodríguez cabeceou antes, tirando o goleiro da jogada e abrindo o placar para sua equipe. No segundo tempo, o Colo-Colo empatou com gol contra de Fernando Martínez e a partida terminou em 1 a 1.

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Apesar de ter sido o primeiro gol que tomou pelo time chileno, Vozinha já tinha falhado em jogo contra o Huachipato, no dia 6 deste mês. O goleiro não segurou uma bola vinda de um cruzamento e a deixou livre na área. Para sua sorte, o lance foi invalidado por impedimento.

Las dudas de Vozinha

Pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego pic.twitter.com/uxn04S8jlN — Chilean Premier League (@AbranCancha8) September 6, 2026

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Aos 40 anos, Vozinha foi indicado na categoria de melhor goleiro da Bola de Ouro, depois de se destacar por sua atuação na Copa do Mundo defendendo sua seleção. Cabo Verde participou do Mundial pela primeira vez e chegou à fase de 16 avos de final, sendo eliminado pela Argentina na prorrogação, mas sem sofrer derrotas no tempo regulamentar na sua campanha.