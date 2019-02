Indicação de Neymar à Bola de Ouro rende R$ 8 mi ao Santos

A presença de Neymar entre os três finalistas da Bola de Ouro foi recebida com alegria na Vila Belmiro nesta segunda-feira. Pelo contrato de venda assinado com o Barcelona em 2013, ficou acordado que o Santos receberia 2 milhões de euros (cerca de 8 milhões de reais) em caso da indicação do atacante ao prêmio de melhor do mundo oferecido pela Fifa e pela revista France Football.

Leia também:

Neymar é finalista da Bola de Ouro pela 1ª vez

Barcelona e Real Madrid, rivais históricos também na Bola de Ouro

Laor vence depressão, mas não cura mágoa: ‘Me senti traído por Neymar’

O melhor jogador do mundo de 2015 será revelado em cerimônia no dia 11 de janeiro de 2016. Neymar concorrerá com o companheiro Lionel Messi e com o rival Cristiano Ronaldo, que se revezaram como campeões da Bola de Ouro nos últimos sete anos. Desde 2007, com Kaká, um brasileiro não é escolhido como o melhor do mundo. Antes dele, Romário, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho haviam alcançado o feito.

Com o feito de Neymar, o Santos ganhou mais um bônus pela transferência de Neymar, que ficou marcada como uma das mais controversas da história do futebol. De início, o Barcelona alegou ter desembolsado 57 milhões de euros pelo atacante. Porém, suspeita-se de uma série de pagamentos externos ao pai de Neymar e suas empresas, que podem aumentar o valor da transação em mais de 30 milhões de euros.

Recentemente, o Santos chegou até a pedir a suspensão do jogador e o caso está sendo investigado no Brasil e na Espanha. O ex-presidente do clube, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, é o convidado desta segunda-feira do Papo de Esporte de TVEJA, e relembrou as alegrias e as dificuldades de ter trabalhado com Neymar.

(da redação)