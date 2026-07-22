Independiente Medellín x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta, 22, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo
O Vasco da Gama visita o Independiente Medellín nesta quarta-feira, 22, às 19h (horário de Brasília), no Atanasio Girardot, na Colômbia. A partida abre o confronto dos playoffs da Copa Sul-Americana e vale uma vaga nas oitavas de final, etapa em que o classificado terá pela frente o Olimpia, do Paraguai.
A partida será disputada com portões fechados, em decorrência da punição sofrida pelo clube colombiano após a invasão de torcedores na partida contra o Flamengo em maio deste ano, pela Copa Libertadores.
O Vasco entrou em campo pela primeira vez após a parada da Copa do Mundo na última quinta, 16, e perdeu para o Vitória pelo placar mínimo. A partida marcou a estreia do técnico Pedro Emanuel no comando do Cruzmaltino. A equipe carioca ocupa a zona de rebaixamento e não vence há quatro rodadas na competição nacional. Na Sul-Americana, o Vasco ficou na 2ª colocação do Grupo G, com três vitórias, um empate e duas derrotas em seis partidas.
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O time da casa chegou à Sul-Americana após terminar na terceira colocação do Grupo A da Copa Libertadores, atrás de Flamengo e Estudiantes. Sob o comando de Luis Amaranto Perea, o Medellín aposta na organização defensiva e na experiência de nomes como Didier Moreno, Yony González e Francisco Fydriszewski. A última partida da equipe colombiana foi no começo de junho, pela Copa Colombia.
Independiente Medellín e Vasco nunca se enfrentaram em uma competição oficial. A única partida entre os clubes foi um amistoso disputado em 1954, quando o Vasco goleou o adversário colombiano por 6 a 1.
Como assistir ao jogo entre Independiente Medellín e Vasco hoje?
Independiente Medellín e Vasco da Gama vão se enfrentar nesta quarta, 22, às 19h (horário de Brasília), pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, no Atanasio Girardot, na Colômbia. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Prováveis escalações:
Independiente Medellín: Ichazo; Mena, Escorcia, Joaquín Varela, Hayen Palacios (Jhan Mena Hinestroza); Didier Moreno, Perlaza, Daniel Cataño, Yony González, Juan Córdoba; Larrosa. Técnico: Luis Perea.
Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira (Rojas); Adson, Andrés Gómez e Brenner. Técnico: Pedro Emanuel.
Arbitragem
- Árbitro: Piero Maza (Chile);
- Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e Juan Serrano (Chile);
- Quarto árbitro: Fernando Vejar (Chile);
- VAR: José Cabero (Chile).