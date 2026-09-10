🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Esporte

Independiente del Valle x Flamengo na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

Equatorianos recebem o Rubro-Negro nesta quinta, 10, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 15h00 | Atualizado em 10 set 2026, 18h26
QUITO, ECUADOR - AUGUST 20: General view of the stadium prior the Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 match between Universidad Catolica and Alianza Lima at Estadio Olimpico Atahualpa on August 20, 2025 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)
Estádio Olimpico Atahualpa, em Quito, vai ser o palco da partida entre Independiente Del Valle e Flamengo hoje (Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)
Continua após publicidade
Independiente del Valle x Flamengo na Libertadores: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Independiente del Valle e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores

O Independiente del Valle vive uma temporada de enorme regularidade. A equipe equatoriana lidera o campeonato nacional com ampla vantagem, eliminou o Deportes Tolima nas oitavas de final da Libertadores e chega ao confronto com uma sequência de quatro vitórias na competição. Carlos González é um dos principais destaques: o atacante soma sete gols no torneio e aparece entre os artilheiros da edição.

O Flamengo também atravessa bom momento e chega a Quito na liderança do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Leonardo Jardim venceu o Remo por 1 a 0 na última rodada e segue invicto na atual edição da Libertadores, com seis vitórias e dois empates. A principal preocupação da comissão técnica é a altitude de cerca de 2.850 metros da capital equatoriana, fator que pode influenciar tanto o ritmo quanto a escolha dos titulares.

Siga

Jardim deve levar a força máxima disponível para a partida, mas terá baixas. Alex Sandro e Evertton Araújo não viajaram por questões físicas, enquanto Everton Cebolinha foi liberado em meio à negociação para deixar o clube. Gonzalo Plata voltou a integrar a delegação e aparece como opção para o setor ofensivo, que também conta com Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Continua após a publicidade

Em seis confrontos oficiais entre as equipes, o mandante nunca perdeu. O Del Valle venceu duas vezes e empatou uma em casa, enquanto o Flamengo ganhou os três jogos realizados como mandante. 

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir à partida entre Independiente del Valle e Flamengo?

Independiente del Valle e Flamengo jogam nesta quinta-feira, 10, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Prováveis escalações:

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Layan Loor; Jordy Alcívar, Hugo Quintana e Júnior Sornoza; Arón Rodríguez, Emerson Pata e Carlos González. Técnico: Joaquín Papa.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Continua após a publicidade

Arbitragem:

  • Árbitro: Facundo Tello (Argentina);
  • Assistentes: Cristian Navarro e Gabriel Chade (Argentina);
  • Quarto árbitro: Leandro Rey (Argentina);
  • VAR: Silvio Trucco (Argentina);
  • AVAR: Lucas Novelli (Argentina).
Publicidade
TAGS:
Copa Libertadores
Flamengo
Futebol: onde assistir
Independiente del Valle
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).