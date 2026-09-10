Independiente del Valle x Flamengo na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

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Independiente del Valle e Flamengo se enfrentam em Quito pelas quartas de final da Libertadores. Ambas as equipes vivem grande fase e lideram seus campeatos nacionais. A altitude será um desafio para o Fla, que tem desfalques importantes. O histórico do confronto em casa favorece os mandantes. Saiba onde assistir e as prováveis escalações!

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Independiente del Valle e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

O Independiente del Valle vive uma temporada de enorme regularidade. A equipe equatoriana lidera o campeonato nacional com ampla vantagem, eliminou o Deportes Tolima nas oitavas de final da Libertadores e chega ao confronto com uma sequência de quatro vitórias na competição. Carlos González é um dos principais destaques: o atacante soma sete gols no torneio e aparece entre os artilheiros da edição.

O Flamengo também atravessa bom momento e chega a Quito na liderança do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Leonardo Jardim venceu o Remo por 1 a 0 na última rodada e segue invicto na atual edição da Libertadores, com seis vitórias e dois empates. A principal preocupação da comissão técnica é a altitude de cerca de 2.850 metros da capital equatoriana, fator que pode influenciar tanto o ritmo quanto a escolha dos titulares.

Jardim deve levar a força máxima disponível para a partida, mas terá baixas. Alex Sandro e Evertton Araújo não viajaram por questões físicas, enquanto Everton Cebolinha foi liberado em meio à negociação para deixar o clube. Gonzalo Plata voltou a integrar a delegação e aparece como opção para o setor ofensivo, que também conta com Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

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Em seis confrontos oficiais entre as equipes, o mandante nunca perdeu. O Del Valle venceu duas vezes e empatou uma em casa, enquanto o Flamengo ganhou os três jogos realizados como mandante.

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Onde assistir à partida entre Independiente del Valle e Flamengo?

Independiente del Valle e Flamengo jogam nesta quinta-feira, 10, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Prováveis escalações:

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Layan Loor; Jordy Alcívar, Hugo Quintana e Júnior Sornoza; Arón Rodríguez, Emerson Pata e Carlos González. Técnico: Joaquín Papa.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

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Arbitragem:

Árbitro: Facundo Tello (Argentina);

Assistentes: Cristian Navarro e Gabriel Chade (Argentina);

Quarto árbitro: Leandro Rey (Argentina);

VAR: Silvio Trucco (Argentina);

AVAR: Lucas Novelli (Argentina).