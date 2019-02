Indefinição na renovação com Douglas faz Grêmio procurar substituto

O meia Douglas está cada vez mais longe de permanecer no Grêmio e a diretoria gaúcha já está no mercado buscando novos nomes para suprir a possível ausência do jogador na próxima temporada. O atleta rejeitou as duas propostas de renovação que a equipe ofereceu e não atuará no Tricolor se não acertar o prolongamento de seu vínculo pelo prazo estipulado pelos dirigentes.

O diretor executivo Paulo Pelaipe já havia informado que o interesse gremista era manter o armador no time, mas com um contrato que fosse além do final de 2012. O receio dos dirigentes é com relação a um acordo que poderia ser assinado pelo jogador antes do encerramento de seu vínculo, que poderia selar sua saída do clube por um valor muito menor do que é esperado pelo Grêmio.

‘Nós ainda não temos uma definição do caso Douglas. A situação é muito difícil. O Grêmio fez duas propostas, colocando o atleta no patamar dos melhores salários do clube, e ele não aceitou. Então, sentimos que o jogador deseja mudar de ares. Estamos vendo, com calma, qual será a atitude que vamos tomar’, destacou Paulo Pelaipe, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Com a postura irredutível de Douglas e seu agente nas negociações com o Tricolor, os gremistas já entraram no mercado para buscar um provável substituto para a posição. As conversas com o meia Carlos Eduardo, do Rubin Kazan, emperraram e o nome de Jadson surgiu nos bastidores da equipe. Entretanto, o Shakhtar Donetsk não tem interesse na sua liberação e aceitaria apenas uma troca com algum atleta valorizado do atual elenco.

‘Vamos conversar com o presidente e depois definir a situação do atleta. Estamos procurando, evidentemente, até para nos precaver, mais um meia que jogue na posição do Douglas’, completou o diretor.

A única certeza no caso envolvendo o armador é que sua presença em 2012 está completamente descartada caso a renovação não seja concluída. A dispensa do atleta, inclusive, poderia gerar um acordo com outra equipe brasileira, uma vez que o meia é um antigo sonho de consumo de Corinthians e Palmeiras e já despertou o interesse de outros times que disputam a Série A do Brasileiro.