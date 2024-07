Inconstante, Bia Haddad é eliminada por eslovaca em Paris

Com uma atuação inconsistente, sobretudo nos serviços, Bia Haddad Maia foi derrotada pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, por 6/4 e 6/4, nesta segunda-feira, 29, e eliminada na segunda rodada do tênis feminino nos Jogos de Paris.

A brasileira, que no ano passado chegou a entrar no Top, mas hoje é 22 do mundo, chegou a esboçar reações, em uma partida marcada por quebras de saques, mas mostrou dificuldades sobretudo na devolução de boas paralelas da eslovaca, 67 do mundo.

Ovacionada no domingo pela torcida brasileira, depois de estrear com boa vitória sobre a francesa Varvara Gracheva, Bia era a única brasileira que havia conseguido avançar em Paris. Thiago Wild, Thiago Monteiro e Laura Pigossi perderam suas primeiras partidas.

Wild e Monteiro parecem já ter superado as derrotas na chave de simples e, nesta segunda, venceram nas duplas no masculino os cazaques Alexander Bublik e Aleksandr Nedovyesov por 2 sets a 0. Os adversários para as oitavas de final ainda não estão definidos, mas sairão do confronto entre os australianos Alex de Minaur e Alexei Popyrin e os americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram.

Bia Haddad Maia também terá outra chance. Ela volta às quadras ainda nesta segunda-feira para a chave de duplas, ao lado de Luisa Stefani, contra as chinesas Yuan Yue e Zhang Shua.