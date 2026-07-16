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Esporte

Imprensa inglesa não perdoa técnico da seleção por derrota para Argentina: ‘Teve medo’

Com 1 a 0 de vantagem, Thomas Tuchel fez substituições defensivas e levou a virada nos minutos finais

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 10h52 | Atualizado em 18 jul 2026, 13h09
Homem calvo de camisa polo escura e calça azul-marinho, com as mãos na cabeça, expressa frustração em um campo de futebol. À direita, um homem de costas veste um colete rosa com o logo FIFA World Cup 2026
Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo 2026 (Justin Setterfield/Getty Images)
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As escolhas do técnico Thomas Tuchel na derrota para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo não foram bem avaliadas pela imprensa inglesa. De “covarde” a “medroso”, o alemão à frente da equipe da Inglaterra foi criticado pela postura defensiva que não suportou a pressão argentina e levou a virada nos minutos finais do jogo nesta quarta, 15.

“Thomas Tuchel? Foi superado por Lionel Scaloni, cujas substituições fizeram a diferença, e recuou cedo demais, quando ainda faltava muito tempo para a Inglaterra defender sua vantagem”, escreveu o The Guardian

“Era justamente para momentos como este que se esperava que Tuchel mostrasse seu valor: o mestre da tática, o caro treinador estrangeiro, o especialista capaz de ter sucesso onde Sir Gareth Southgate não conseguiu”, continuou. “A Argentina demonstrou ambição. Tuchel demonstrou medo.”

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Southgate foi o antecessor de Tuchel no comando da seleção inglesa. O treinador levou à seleção a semifinal da Copa do Mundo de 2018, em que também levou uma virada da Croácia. Na Eurocopa de 2024, ficou com o vice-campeonato, perdendo para a Espanha na final.

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Ainda comparando com a semifinal de 2018, o Skysports escreveu: “Desta vez foi diferente, porque a Inglaterra deveria ter aprendido a lição. Thomas Tuchel deveria tê-la ensinado. Em vez disso, ele está sendo duramente criticado por uma sequência de substituições tão contraproducentes que seu colega Lionel Scaloni poderia muito bem tê-las feito em benefício da própria Argentina.”

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Nesta semifinal contra a Argentina, os ingleses saíram na frente do placar mais uma vez, porém, Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram aos 40 minutos e 46 minutos do segundo tempo para virar o jogo.

“Eles haviam trabalhado muito para abrir o placar com Anthony Gordon, aos 55 minutos, mas depois recuaram e acabaram pagando o preço”, escreveu a BBC. “A decisão do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, de adotar uma postura defensiva saiu pela culatra de forma espetacular.”

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Para o Daily Mail: “A Inglaterra era apontada como favorita, mas, quando chegou a hora da verdade, Thomas Tuchel ficou aquém do esperado. Afinal, ele não foi o homem capaz de conduzir a Inglaterra até a linha de chegada. A verdade é que ele avistou a linha de chegada e recuou diante dela.”

A seleção inglesa segue nos Estados Unidos para a disputa de terceiro lugar contra a França neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Miami. A Argentina joga a final contra a Espanha, no domingo, 19, às 16h, no estádio de Nova York e Nova Jersey.

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