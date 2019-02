Ídolo português Eusébio deixa o hospital

O ex-craque Eusébio, lenda viva do futebol português, saiu do hospital da Luz de Lisboa, onde estava internado desde o início da semana passada em razão de dores na cervical, informaram fontes médicas nesta terça-feira.

No fim do mês de dezembro, Eusébio já havia sido internado durante dez dias para tratar uma pneumonia.

Nascido en Moçambique, ex-colônia portuguesa, Eusébio, que ganhou o apelido de ‘pantera negra’, estreou com 19 anos no Benfica, clube com o qual sagrou-se campeão europeu em 1962 e vice-campeão mundial no mesmo ano, perdendo para o Santos de Pelé.

O ex-atacante conquistou o prêmio ‘Bola de Ouro’, que recompensava o melhor jogador europeu, em 1965, e marcou 41 gols num total de 64 jogos com a seleção portuguesa, com a qual terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 1966.